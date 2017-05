De Thuiskok: Geroosterde bloemkool

Het gebeurt me niet vaak dat als ik kook met vis, dat de vis niet het hoofdingrediënt van het recept is. Toch is dat bij dit gerecht wel zo. De zalm is hier ondergeschikt aan de bloemkool en wordt door Henrik Orre, auteur van Vélochef, omschreven als een „eiwitrijke accessoire”. Je moet maar durven.

Verwarm voor de geroosterde bloemkool oven tot 200 graden. Leg de bloemkool op een met bakpapier beklede bakplaat. Wrijf hem in met olijfolie en bestrooi met zout. Zet 15 minuten in de oven. Verlaag dan de temperatuur naar 150 graden en laat in 40 minuten gaar roosteren. Maak in de tussentijd de zalm, groente en yoghurtsaus klaar. Verdeel de zalm in 4 stukken. Besprenkel met olijfolie en breng op smaak met zout en peper. Bestrooi met citroenrasp. Bak de vis in de pan of in de oven (150 graden) rosé, of tot hij een kerntemperatuur heeft van zo’n 40 graden.

Snij de groenten in decoratieve stukken of reepjes en bak in de olie beetgaar in een koekenpan en breng op smaak met zout en peper. Roer de yoghurt en mosterd door elkaar. Snij de bloemkool in stukken en serveer met olijfolie en zoutvlokken naast de zalm en de groente. Druppel de yoghurtsaus over het gerecht en serveer de rest er apart bij.