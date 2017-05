Adverteren op sites voor ‘virtuele verkrachting’

Ze aanpakken waar het pijn doet, zo omschrijft NRC-columnist Rosanne Hertzberger haar laatste missie. ‘Ze’, dat zijn GeenStijl en Dumpert, het videoplatform van GeenStijl. Hertzberger vindt dat adverteerders zich terug moeten trekken van de controversiële sites, omdat ze vrouwonvriendelijk materiaal plaatsen.

„De trollen van GeenStijl worden betaald door mainstream adverteerders”, aldus Hertzberger. „Die moeten weten wat ze mogelijk maken.”

De actie heeft effect. Hak, Ikea, KWF en Vluchtelingenwerk stoppen met adverteren op de sites, blijkt uit een rondgang van NRC. Andere bedrijven zeggen geschrokken te zijn dat hun advertenties naast vrouwonvriendelijk materiaal verschijnt, maar beraden zich nog op stappen. Een enkel bedrijf, zoals De Efteling, zegt geen moeite te hebben met de inhoud op GeenStijl.

Bedrijven die overwegen zich van @geenstijl terug te trekken raad ik aan dat geruisloos te doen en het zonodig glashard te ontkennen. — Rosanne Hertzberger (@ryhertzberger) 3 mei 2017

Het begon eind april met een column. Vrouwen vernederen is big business voor GeenStijl, schreef Hertzberger. Het bewijsstuk: DumpertReeten, een programma op Dumpert, waarin filmpjes niet beoordeeld worden met sterren of ballen, maar met ‘reeten’, letterlijk: vrouwenbillen. „Het kan zo in de tekstboeken over hoe vrouwen te objectiveren”, aldus Hertzberger.

De column kreeg veel bijval van lezers, die op Twitter bedrijven de afgelopen dagen vroegen hun advertentiebeleid aan te passen. Bijval kwam ook van collega-columnisten. Deze zaterdag wijdde Volkskrant-columnist Loes Reijmer haar column aan de seksistische cultuur op Geenstijl. „Een gemiddeld dagje GeenStijl zou adverteerders al het schaamroze op de kaken moeten bezorgen.” Daarop volgde woensdag Heleen Mees, eveneens columnist van de Volkskrant, met een oproep aan bedrijven om niet meer te adverteren op vrouwonvriendelijke sites.

Geenstijl sprak gelijk van een „HERTZE”, en maakte Hertzberger en passant uit voor „stomme trut”, „droogsloot”, „Herpesbergen” en „teerhartig viswijf”. Het resultaat? „Zo’n tweehonderd negatieve reacties op Twitter, plus een paar nare e-mails en Facebookberichten”, aldus Hertzberger.

Adverteerders Groentenconservenfabrikant Hak stopt tijdelijk met adverteren op Dumpert, door negatieve reacties van klanten. NRC vroeg bedrijven die door Twitteraars werden aangesproken vanwege hun advertenties op de site of ze blijven adverteren. KWF kankerbestrijding: stopt per direct „We willen hier niet mee worden geassocieerd . Onze advertenties kopen wij grootschalig in bij een mediabedrijf, wij kunnen sites in categorieën als roken en pornografie uitsluiten. Dumpert hoort waarschijnlijk bij de categorie satire. Er glipt er weleens wat tussendoor.” IKEA: wil stoppen „Dit is onacceptabel. Gelijkheid en diversiteit horen bij onze waarden. We willen advertenties stopzetten, al is dat wellicht niet zo makkelijk. We gaan kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.” De Efteling: stopt niet „We sluiten alleen sites uit met een gedachtengoed dat niet bij ons past. De Efteling ziet Dumpert niet als een platform dat zich enkel toelegt op vrouwonvriendelijke content.” Belvilla: stopt tóch niet Het bedrijf zegde in een reactie op Twitter toe te stoppen met adverteren. Dit bleek een fout van een medewerker van de klantenservice. „Belvilla is voorstander van de vrije pers en het vrije woord.” Nationaal Comité 4 en 5 mei: stopt niet „We kopen onze advertenties in op advies van een bureau dat samenwerkt met overheidsinstelling Dienst Publiek en Communicatie. Zij hebben een white list samengesteld, met sites waarop je rustig kunt adverteren.”

Ze kwam er nog goed vanaf, vindt ze zelf. De column van Reijmer werd door de site beantwoord met een artikel waarin over de columnist wordt gevraagd: „Wie zou haar doen?” Honderden haatdragende reacties volgden, waaronder talloze gewelddadige seksuele fantasieën.

„Een virtuele verkrachting”, zo omschrijft Hertzberger wat haar Volkskrant-collega overkwam. Reijmer: „Natuurlijk raakt het je, sommige reacties zijn zo boosaardig en expliciet.” Ze vindt het ook ironisch: „GeenStijl demonstreert precies waar het om gaat.” Ook naast het bericht waarin reaguurders fantaseren de columnist met tape over haar mond te verkrachten, staan doodgewone advertenties van vakantieparken, familie-uitjes en babystrollers. Hoe dat kan?

Advertenties via flitsveilingen

Bedrijven weten vaak niet waar hun advertenties terechtkomen. De grotendeels geautomatiseerde online advertentiemarkt werkt met flitsveilingen die in een luttele seconde bepalen welke advertentie aan welke bezoeker wordt getoond. Tekenend is de reactie van een woordvoerder van Vluchtelingenwerk: „Wij zouden nooit bewust een advertentie plaatsen op zulke sites. We gaan kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

Mediabureaus, die online advertentieruimte voor bedrijven inkopen, geven klanten meestal de mogelijkheid sites uit te sluiten. Ook kunnen adverteerders aangeven bij welke thema’s ze hun advertenties niet willen en welk type sites ze willen uitsluiten, bijvoorbeeldd extremistische sites.

Hertzberger en Reijmer hopen meer bewustzijn te kweken bij adverteerders over welke sites ze steunen met hun advertenties. Als inspiratiebron noemen ze het Amerikaanse initiatief Sleeping Giants, dat via sociale media bedrijven erop attendeert dat hun advertenties verschijnen op de controversiële nieuwssite Breitbart. Meer dan 1.500 bedrijven, waaronder grote namen als Audi, Kellogg’s en Visa, hebben hun advertenties vanwege de actie teruggetrokken.

„Het gaat me er niet om GeenStijl een spreekverbod op te leggen”, zegt Hertzberger. „Ik kan heel ver gaan in wat mogelijk is online. Ik vraag me alleen sterk af of bedrijven deze giftige, vrouwonvriendelijke cultuur moeten stimuleren.”

De columnisten wisten van tevoren dat wie seksisme op internet aankaart, kans loopt getrakteerd te worden op meer seksisme. „Ik heb een dag voor mijn column werd gepubliceerd preventief mijn Twitter-account verwijderd”, zegt Reijmer. „Je moet jezelf soms beschermen.” GeenStijl had haar al twee keer eerder „aangepakt” na kritische stukken, de laatste keer eveneens met een oproep over wie seks met haar wilde hebben.

Hertzberger twijfelde überhaupt of ze wilde praten over de pesterijen van GeenStijl en haar reaguurders. „De vraag is hoezeer ik aan zelfcensuur wil doen, want ik krijg ook door dit artikel een hoop bagger over me heen.”

Reijmer herkent die reflex: „Ik denk dat er in de mediawereld een hoop journalisten rondlopen die denken: ik ga niet over GeenStijl schrijven, anders sta ik straks op de site.” Toch wilde ze niet haar mond houden. „Ik dacht: het kan vast niet erger worden dan de laatste keer, maar dat bleek wel zo te zijn.”

Hertzberger en Reijmer benadrukken zich geen slachtoffer te voelen. Hertzberger: „Ik ben hier de agressor. En ik ben blij met de ophef, omdat het aantoont hoe grensoverschrijdend ze bezig zijn.”