Schiphol zet extra personeel in om wachtrijen te verkorten

Schiphol gaat de komende tijd extra medewerkers inzetten bij veiligheidscontroles op de luchthaven. Met de woensdag aangekondigde maatregel hoopt het bedrijf de problematiek met de lange wachtrijen van de laatste tijd aan te pakken. Om hoeveel extra personeel het gaat is nog niet bekend: Schiphol laat weten daarover in gesprek te zijn met beveiligingsbedrijven.

De afgelopen weken kwam het geregeld voor dat reizigers - door drukte op de luchthaven - uren moesten wachten voor ze door de verschillende controles (check-in-balie, bagage- en paspoortcontrole) konden gaan. De luchthaven zegt in de meivakantie al meer personeel te hebben ingezet, maar dat deze maatregel “onvoldoende is gebleken”. Analyse van die periode heeft volgens topman Jos Nijhuis geleerd dat “er nog meer personeel nodig is” dan waar in bijgestelde scenario’s al rekening mee is gehouden.

De extra inzet komt dus ook bovenop de in de zomermaanden al opgevoerde bezetting. Daarnaast neemt Schiphol nog andere maatregelen. In vertrekhal 2 worden twee extra rijen bijgebouwd zodat meer mensen tegelijkertijd door beveiligingscontroles kunnen gaan.

Schiphol houdt woensdag spoedoverleg met vakbonden en beveiligingsbedrijven over de op de luchthaven ontstane situatie. De vakbonden vinden dat er honderden extra beveiligers moeten worden opgeleid.

Oorzaak: infrastructuur niet toegerust op drukte

Mensen zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan vliegen. De infrastructuur op Schiphol schiet, in drukke periodes zoals tijdens de meivakantie, tekort om dat op te kunnen vangen, zo schreef NRC-redacteur Mark Duursma eerder: