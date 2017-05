Politie beëindigt gijzeling Arnhemse gemeentehandhavers

De politie heeft in Arnhem een 57-jarige Arnhemmer opgepakt die twee handhavers van de gemeente gegijzeld hield in een wijkcentrum. Dat heeft de Arnhemse burgemeester Boele Staal gemeld in een persconferentie. Vanwege de ernst van de situatie, werden onder meer een arrestatieteam, de EOD en de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet.

Even na 11.00 uur kreeg de politie vanuit het wijkcentrum een melding dat er een man was binnengekomen met “iets dat leek op een vuurwapen”, liet de politie eerder woensdag weten. Vrijwel meteen werden twee gegijzelden uit het centrum vrijgelaten. Zij hadden een brief bij zich van de gijzelnemer. Wat daar in stond is niet bekendgemaakt. Volgens de politie heeft de man gedreigd met een bom, en droeg hij iets dat leek op een bomvest. Zowel zijn wapen als het bomvest bleken later nep. Wel droeg hij enkele messen bij zich.

Specialisten

Een woordvoerder van de politie kon woensdagmiddag geen uitspraken doen over de inzet van gespecialiseerde politie-eenheden, maar op video’s en foto’s zijn onder meer medewerkers van de DSI te zien. De dienst, een samenwerking van de politie en Defensie, komt alleen in actie bij mogelijk zeer gewelddadige situaties, zoals antiterreuracties of de beëindiging van een gijzeling. Ook was een politiehelikopter te horen en een bomrobot van de EOD te zien.

Rond 14.00 uur gaf de man zich over. De DSI droeg hem om veiligheidsredenen op zich uit te kleden. Hij is aangehouden. Over zijn motieven werd woensdag niets bekendgemaakt. De man was bekend bij de wijkagent, maar had volgens de politie geen antecedenten.

Na de arrestatie van de Arnhemmer kon de wijk niet direct worden vrijgegeven, omdat er nog gezocht werd naar mogelijke wapens of explosieven. Rond 16.00 uur werd het treinverkeer tussen Arnhem en de richtingen Zutphen en Doetinchem, dat vanwege de ligging van het spoor was stilgelegd, hervat.