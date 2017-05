OVV start onderzoek naar spoorwegovergangen

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe de veiligheid op spoorwegovergangen kan worden verbeterd. Dat heeft de Raad woensdag bekend gemaakt.

Aanleiding voor het onderzoek zijn diverse botsingen die onlangs plaatsvonden op overwegen. In Harlingen kwamen in maart een man en zijn driejarige zoontje om toen ze in de auto werden gegrepen door een trein. Eind vorige maand ging het zelfs twee keer mis in een week: in het Brabantse Wouw botste een trein op een vrachtwagen, en in Deurne werd een graafmachine geschept. Bij die ongevallen vielen geen zwaargewonden.

Onbewaakte overgangen

De meeste incidenten vinden plaats op onbewaakte overgangen. Daarom gaat de OVV onderzoeken hoe het ervoor staat met de plannen van spoorbeheerder ProRail om alle onbewaakte overwegen op te heffen of te beveiligen. Saneren of aanpassen van deze gevaarlijke overgangen is vaak lastig. Plaatsen van slagbomen en detectieapparatuur kost veel geld, en als een overweg verdwijnt, moeten er voor omwonenden verbindingswegen naar nabijgelegen veilige overgangen worden aangelegd.

ProRail-directeur Pier Eringa pleitte na de twee ongevallen eind april al voor een onderzoek. “Als zoiets twee keer in een week gebeurt, kan je niet meer spreken van een incident”, zei hij. De OVV bepaalt in de komende weken hoe het onderzoek er precies uit gaat zien. Wanneer het afgerond moet zijn, is niet bekend.

Vorig jaar deed de OVV ook al onderzoek naar onbeveiligde spoorwegovergangen. Toen was de conclusie dat er bij onbeveiligde overwegen voortaan duidelijke instructies moeten komen voor bestuurders van zware, langzame voertuigen. De Raad deed het onderzoek naar aanleiding van een onderzoek bij Dalfsen in februari 2016. Daar botste een trein op een langzaam rijdende hoogwerker. De treinmachinist kwam om het leven.