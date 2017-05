Onderhandelingen hervat na pauze van twee weken

Partijen praten verder, met minder financiële ruimte

De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks over de vorming van een nieuw kabinet worden woensdagmiddag, na een onderbreking van bijna twee weken, hervat. De gesprekken zouden eigenlijk dinsdag worden hervat, maar wegens het overlijden van de moeder van GroenLinks-leider Jesse Klaver werd dit uitgesteld naar woensdag. De onderhandelaars praten woensdag twee keer: van 14.00 uur tot 16.30 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur. Donderdag wordt er ook onderhandeld, vrijdag niet.

Met de gesprekken van woensdag gaan de onderhandelingen de vijfde week in. De afgelopen anderhalve week gebruikten de onderhandelaars om bij te komen van de verkiezingscampagne en eerste onderhandelingsweken, hoewel het voor Jesse Klaver vooral een hele verdrietige week werd met het overlijden van zijn moeder.



Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Informateur Edith Schippers zei op 20 april, de laatste dag voor de onderbreking van de gesprekken, dat ze het idee heeft dat "iedereen aan tafel zit om er een succes van te maken" en zij heeft het vertrouwen dat dit ook mogelijk is. "Als het vertrouwen er niet was, zou een partij of ik het proces stoppen", zo zei de informateur. Op de vraag of de partijen er samen uit gaan komen, antwoordde Schippers: "Ik heb het idee dat dit zeker wat kan worden, maar het kan ook hartstikke fout gaan."

Schippers maakte die donderdag ook bekend dat de onderhandelaars voor een vervelende financiële verrassing zijn komen te staan. Demissionair minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) heeft de partijen moeten melden dat de financiële ruimte voor de komende jaren minder is dan verwacht door "een aantal tegenvallers en huidige dossiers die het kabinet heeft af te handelen". De informateur denkt dat de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks er door deze ontwikkeling "niet makkelijker op worden". Om welke bedragen het gaat wilde Schippers niet zeggen.