Museum De Pont Zes meter hoog beeld van Anish Kapoor naar Tilburg

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Museum De Pont krijgt het museum in Tilburg een sculptuur van de Britse beeldhouwer Anish Kapoor (1954). Het beeld dat nog moet worden gemaakt, zal zes meter hoog zijn, bestaan uit roestvrijstaal en voor het museum worden geplaatst. Dat maakte het museum dinsdag bekend. Het wordt de eerste grote sculptuur van Kapoor in de openbare ruimte in Nederland. Het nieuwe werk is een cadeau van verschillende partijen, waaronder de gemeente Tilburg. De Pont heeft al 16 werken van Kapoor in de collectie en organiseerde eerder twee solo-exposities van de kunstenaar. (NRC)