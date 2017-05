Legerfotografe legt haar eigen mortierdood vast

Het Amerikaanse leger heeft de laatste foto vrijgegeven van legerfotograaf Hilda Clayton. Zij kwam op 2 juli 2013, samen met vier Afghaanse soldaten, om het leven door de ontploffing van een mortier tijdens een militaire training in de Afghaanse regio Qaraghahi.

De 22-jarige Clayton maakte de foto vlak voor haar dood. Op de foto is te zien hoe de mortier die haar het leven kostte ontploft.

De dodelijke foto is gepubliceerd in de mei/juni-editie van het blad van het Amerikaanse leger.

Familie en legereenheid gaven toestemming voor publicatie

De mortier explodeerde per ongeluk tijdens een training van Afghaanse soldaten door het Amerikaanse leger. Clayton had als opdracht de oefening vast te leggen en een Afghaanse legerfotograaf te trainen. Ook deze tweede fotograaf overleed als gevolg van de explosie. Ook zijn laatste foto is vrijgegeven.

De laatste foto gemaakt door de Afghaanse legerfotograaf die Hilda Clayton trainde op het moment van de mortierexplosie. Foto Afghan National Army / EPA

De familie van Clayton en haar legereenheid hebben toestemming gegeven voor de publicatie van haar allerlaatste foto.