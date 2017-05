Le Pen irriteert, Macron blijft glimlachen

Meteen vanaf de eerste minuut stekelig debat zijn de Franse presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen de laatste fase van de verkiezingscampagne ingegaan. Macron, zei Le Pen woensdagavond al in haar openingsstatement, is „de kandidaat van de wilde globalisering”, van „iedereen tegen iedereen”, „van grote ondernemingen” en bovenal de ideologische zoon „van François Hollande”. Le Pen is „de werkelijke erfgenaam”, begon Macron, „van een naam, een partij en een systeem”.

Het was een tweeënhalf uur durende voorzetting van de harde persoonlijke aanvallen van de laatste paar dagen. Terwijl Le Pen in al haar publieke uitingen probeerde Macron neer te zetten als een „voortzetting” van het regeringsbeleid van Hollande en als representant van „het systeem”, koos Macron er sinds zijn winst in de eerste kiesronde voor om Le Pen aan te spreken op de geschiedenis van haar mede door collaborateurs opgerichte partij. Hij bezocht verschillende oorlogsmonumenten en wees en passant op het gevaar van het Front National. Le Pen „speelt in op angst” en „biedt geen oplossingen”, zei hij.

Al vroeg in het debat bleek Macron vooral de economische dossiers beter te kennen dan Le Pen. Hij kwam met concrete voorstellen, terwijl Le Pen hoofdzakelijk reageerde en regelmatig in haar aantekeningen moest kijken. „U weigert verantwoordelijkheid te nemen”, zei ze enkele keren tegen Macron die zijn rol onder Hollande (als economisch adviseur en minister) probeerde te relativeren. „U kunt me alle zonden van de laatste dertig jaar aanwrijven, maar ik zit minder lang in de politiek dan u”, reageerde Macron. „U zegt wat er allemaal niet goed gaat, maar u doet geen voorstellen.”

Laatste kans

Terwijl Le Pen maandenlang aan haar presidentiële uitstraling heeft gewerkt, trok ze nu alle registers open om de continue gelaten glimlachende Macron te irriteren. Het rechtstreekse duel was voor haar de laatste kans om haar grote achterstand in de peilingen in te halen en de door haar gewenste politieke breuklijn tussen „globaliseerders” (Macron) en „patriotten” (zij) verder uit te diepen. Ondanks dat een groot aantal kiezers die in de eerste ronde op de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon of op de centrum-rechtse François Fillon stemden zondag zegt thuis te blijven, peilt Macron nog altijd constant op ongeveer 60 procent van de stemmen.

Het is in het Franse systeem met twee kiesrondes gebruikelijk dat de winnende kandidaten akkoorden sluiten met de verliezers uit de eerste ronde om meer steun in de tweede ronde te krijgen. Dat is vaak ook het moment waarop al inhoudelijk onderhandeld wordt, met het oog op een toekomstige coalities. Maar terwijl Marine Le Pen dat in de afgelopen week heeft gedaan en is gaan schuiven, heeft Macron niets van zijn programma ingeleverd om zijn basis te verbreden.

Na een akkoord met de „soevereinist” Nicolas Dupont-Aignan, goed voor 1,7 miljoen stemmen in de eerste ronde en Le Pens kandidaat voor het premierschap, heeft Le Pen een van haar belangrijkste punten afgezwakt: vertrek uit de euro is niet meer de grootste prioriteit. Slechts 28 procent van de Fransen wil terug naar de Franse franc, wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat bijna eenderde van de Fransen zijn eigen huis bezit.

Maar Le Pens adviseur Florian Philippot, de architect van de anti-EU-agenda, hield vol dat een jaar na de presidentsverkiezing de Fransen hun baguettes weer met Franse francs kopen. Daarnaast zou een Europese rekenmunt, zoals de ecu voorafgaand aan de euro, moeten blijven bestaan voor bedrijven die internationale handel drijven.

Macron, die al gesteund werd door de kandidaten van de klassieke machtspartijen op links en rechts, de Parti Socialiste en Les Républicains, heeft geen akkoorden gesloten. De uiterst linkse ex-kandidaat Jean-Luc Mélenchon vroeg hem een „gebaar” te maken om zijn 7 miljoen kiezers tegemoet te komen door zijn voorgestelde herziening van het arbeidsrecht in te trekken, maar Macron weigerde daar iets aan te doen omdat hij dan zijn kiezers in de eerste ronde zou „bedriegen”, zei hij. In het debat gaf hij opnieuw aan verder te willen hervormen, terwijl Le Pen de onder Hollande ingezette flexibilisering wil terugdraaien.

Het was voor het eerst dat een kandidaat van het Front National deelnam aan het traditionele debat voor de finale kiesronde. Toen Jean-Marie Le Pen in 2002 de tweede ronde had bereikt, weigerde Jacques Chirac met hem in debat te gaan omdat hij „het alledaags maken van intolerantie en haat niet [kon] accepteren”, zei hij. Macron zei in februari al graag met Marine Le Pen in debat te willen.