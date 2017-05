Juventus verslaat AS Monaco met 0-2

Juventus heeft woensdag een forse stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. In de eerste wedstrijd van de halve finale werd op bezoek bij AS Monaco met 0-2 gewonnen. Spits Gonzalo Higuaín was de grote man bij de Oude Dame. De Argentijn scoorde halverwege de eerste helft, na een hakje van Dani Alves, en was na een uur weer trefzeker. Opnieuw was Alves de aangever.

AS Monaco oogst dit seizoen veel lof voor zijn aanvallende voetbal. Ook tegen Juventus maakte de ploeg eigenlijk best een goede indruk. Maar de ervaren Italiaanse defensie bleek een muur waar zelfs Monaco niet tegen opgewassen was. Juventus had tot vanavond al 531 Champions League minuten geen doelpunt tegen gekregen, meldt website VI. En dat werden er dus ruim 620.

Juventus speelt zakelijk

Juventus controleerde de wedstrijd in de eerste helft, op een fase van een kwartier na, meldt persbureau ANP. In dat kwartier was Kylian Mbappé tweemaal gevaarlijk en kreeg ook Radamel Falcao een scoringskans. Aan die periode met kansen voor de thuisploeg kwam een einde toen Higuaín scoorde. De Argentijn liep goed mee toen de op rechtshalf gepositioneerde Dani Alves een counter inleidde. Alves liep zich vast, maar wist dat Higuaín eraan kwam en bediende de spits met een hakje, waarna die hard binnenschoot.

Na de openingstreffer leunde Juventus weer achterover. Monaco viel in het eigen Stade Louis II wel aan, maar werd niet echt gevaarlijk omdat de eindpass telkens door de Italiaanse verdedigers werd onderschept.

Na rust bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde. Juventus speelde op de counter en dus golfde het spel op en neer, waarbij veel middenvelders er nauwelijks aan te pas kwamen. Claudio Marchisio van Juventus zag zijn inzet nog gestopt, maar na een uurtje was het Higuaín die zijn tweede van de wedstrijd maakte. Toen verdediger Kamil Glik de hoge voorzet van Alves miste, had Higuaín alle tijd om de bal in het net te plaatsen. Het was zijn 31e treffer voor Juventus dit seizoen.

Waarschijnlijk Juventus tegen Real Madrid in de finale

De return in Turijn wordt komende dinsdag gespeeld. Een dag later volgt de return tussen Atlético Madrid en Real Madrid. Real won dinsdag het eerste duel in eigen huis met 3-0.