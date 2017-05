Juul Franssen wint kort geding tegen judobond

De judobond moet judoka Juul Franssen toelaten tot internationale wedstrijden en zo de mogelijkheid geven zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Ook moet Franssen per direct weer worden opgenomen in de nationale selectie. De judoka hoeft daarvoor niet op sportcentrum Papendal te gaan trainen, zo bepaalde de rechter woensdag in een kort geding dat door Franssen was aangespannen.

Papendal

Franssen begon de zaak begin maart nadat de judobond begin dit jaar haar A-status had beëindigd. Dat gebeurde omdat Franssen weigerde tegemoet te komen aan de eis op Papendal te gaan trainen. Door het intrekken van haar status kon Franssen geen aanspraak meer kan maken op topsportvoorzieningen en ook kon ze niet meer meedoen aan wedstrijden om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020.

Het besluit judoka’s centraal te laten trainen op Papendal werd genomen na tegenvallende resultaten op de Olympische Spelen in Londen in 2012. Op die Spelen behaalde Nederlandse judoka’s ‘slechts’ twee brozen medailles. In Rio de Janeiro was het resultaat vorig jaar met één bronzen medaille nog magerder. Door centraal te gaan trainen in Papendal wil de judobond de neergaande lijn stopzetten.

Franssen volgt echter een opleiding in Rotterdam en zou door een verhuizing naar eigen zeggen studievertraging oplopen. Ook wilde ze graag blijven trainen met haar eigen trainers. Volgens de judoka zou een verhuizing naar Papendal haar geen betere sporter maken. Daarnaast vond de voormalige nummer vijf van de wereldranglijst het onrechtvaardig dat voor andere topjudoka’s die in Italië en Frankrijk wonen en maar af en toe naar Papendal komen wel een uitzondering werd gemaakt door de judobond.

Maatwerk

Aanvankelijk zou de rechter op 12 april met een uitspraak komen, maar later werd besloten de partijen drie weken extra te geven om er zonder tussenkomst van de rechtbank uit te komen. Daarin slaagden Franssen en de judobond niet, waardoor nu toch een uitspraak volgt.

De rechtbank vindt dat de judobond samen met Franssen een maatwerkoplossing moet zoeken, waardoor zij zich met haar eigen trainers kan voorbereiden op de Olympische Spelen. Wel moet zij zich zoveel mogelijk aan de centrale afspraken houden.