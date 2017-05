JPMorgan haalt deel werknemers weg uit Londen

Honderden bankiers en andere werknemers van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase zullen de komende tijd Londen moeten verlaten en verhuizen.

Om zich voor te bereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat de bank zijn kantoren in Dublin, Frankfurt en Luxemburg versterken. Met de keuze om de bestaande kantoren uit te breiden, lijkt Amsterdam als mogelijke locatie voor JPMorgan Chase kantoren af te vallen.

„We gaan onze drie banken die we al in Europa hebben, gebruiken als ankers voor onze zaken”, zegt Daniel Pinto, de topman van de investeringstak van de bank, in een interview met persbureau Bloomberg.

„We zullen honderden mensen op korte termijn moeten verhuizen om klaar te zijn vanaf dag 1, als de onderhandelingen eindigen.”

Veel financiële instellingen met (hoofd)kantoren in de Londense City oriënteren zich op de aanstaande Brexit, zeker nu het formele proces van uittreding uit de EU in gang is gezet.

Ongeacht of het VK en de EU de uittreding helemaal uitonderhandeld hebben, zullen de Britten uiterlijk eind maart 2019 de unie verlaten hebben.

De EU wil eerst harde afspraken maken over de ‘rekening van de scheiding’ en de rechten voor EU-burgers in het VK voordat er gepraat kan worden over een toekomstige (handels)relatie. De Britse premier Theresa May hoopt tegelijk met de uittredingsgesprekken al te onderhandelen over de toekomst.

JPMorgan gaat niet wachten tot alles duidelijk is. „We moeten plannen voor het scenario waarbij er geen paspoortdeal zal zijn tussen het VK en EU, en we moeten een substantieel deel van onze zaken verhuizen om onze Europese cliënten te kunnen blijven bedienen”, zei Pinto. De Amerikaanse bank is dan ook al op zoek naar grotere kantoorruimte in Dublin en Frankfurt.

De economische denktank Bruegel schat in dat Londen wel eens tot 30.000 banen zou kunnen verliezen: 10.000 bij banken en nog eens 20.000 banen in de bredere financiële (diensten)sector.

Deutsche Bank zei vorige week mogelijk 4.000 man personeel uit Londen te verhuizen. De Amerikaanse bank Goldman Sachs is evenals de Britse bank Barclays bezig met Brexit-voorbereidingen.