Inflatie in eurozone weer rond streefniveau ECB

De inflatie in de eurozone kwam vorige maand opnieuw uit rond het streefniveau van net onder de 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. De prijzen in de negentien eurolanden lagen in april 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Europese statistiekenbureau Eurostat woensdag publiceerde.

In februari was de inflatie 2 procent, waarmee de stijging van het prijspeil voor het eerst in vier jaar in de buurt kwam van het streefniveau van de ECB. Een maand later daalde de inflatie met 0,5 procentpunt, maar na die dip is de stijging van de prijzen dus weer sterker geworden.

Dienstensector

De toenemende inflatie in de dienstensector - van 1,0 naar 1,8 procent - was de voornaamste drijvende kracht achter de opgang van de algehele inflatie. Dat in tegenstelling tot in de voorgaande maanden, toen de energieprijzen een sterke stimulans vormden. Afgelopen maand bleven die in gelijkmatig tempo oplopen: van 7,4 procent in maart naar 7,5 procent in april.

Ook gecorrigeerd voor de sterk fluctuerende prijzen van energie, voedsel, alcohol en tabak, nam de inflatie vorige maand toe. Dit zogeheten kerninflatiecijfer lag met 1,2 procent een stuk hoger dan in maart. In het voorgaande jaar balanceerde de kerninflatie vrijwel steeds tussen de 0,7 en 0,9 procent.

Omdat de onvoorspelbare prijzen van energie, voedsel en genotsmiddelen er niet in zijn meegenomen, is de kerninflatie stabieler dan de algehele inflatie. Daarom is ze voor de ECB ook een belangrijke factor bij het bepalen van het monetair beleid in de eurozone.

Stimuleringsmaatregelen

Vóór 2017 lag de inflatie jarenlang flink onder het streefniveau van de ECB. Dat is slecht nieuws voor de economie. Consumenten en bedrijven worden bij heel lage inflatie niet gestimuleerd om bestedingen te doen. Bij negatieve inflatie, waarvan vorig jaar meerdere malen sprake was, loont het zelfs om geld níet uit te geven.

De ECB ziet een inflatieniveau van net onder de 2 procent als het meest gezond voor de economie. Om de prijzen met dat tempo te laten stijgen, zet de ECB sinds 2014 een aantal stimuleringsmaatregelen in. Die moeten meer geld in de economie pompen, waardoor de inflatie hoger wordt.

Banken kunnen sinds begin 2016 gratis geld lenen bij de ECB, en moeten betalen als ze tegoeden willen stallen bij de centrale bank. Ondanks de stijgende inflatie blijft dat voorlopig zo. Daarnaast koopt de ECB grote hoeveelheden staats- en bedrijfsobligaties op. Aanvankelijk voor een bedrag van 80 miljard euro per maand, vanaf april voor 60 miljard. Het opkoopprogramma loopt sowieso nog tot december 2017.