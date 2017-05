‘Huizenverhuur via Airbnb verdubbelde naar 1,7 miljoen’

De aanleiding

Vastgoedadviseur Colliers en de Haagse Hotelschool publiceerden cijfers over verhuursite Airbnb in Amsterdam. Het aantal overnachtingen zou in een jaar zijn gegroeid, met 125 procent, naar bijna 1,7 miljoen. Diverse media namen dit over, al zei wethouder Laurens Ivens (SP) de cijfers niet te herkennen. Airbnb noemde ze „onjuist” en „misleidend”. Alle partijen beschuldigen elkaar van vooringenomenheid wegens belangen.

Waar is het op gebaseerd?

Voor het onderzoek zijn data van AirDNA gebruikt, een bedrijf dat dagelijks data van Airbnb verzamelt via ‘scraping’, zegt Jeroen Oskam, hoofd onderzoeksafdeling van Hotelschool The Hague. Hiermee kun je zien hoeveel huizen op een bepaald moment op de site worden aangeboden. Wanneer een appartement precies verhuurd is, is niet meer te zien sinds Airbnb de techniek heeft aangepast. Omdat AirDNA echter de gemiddelde bezettingsgraad per buurt nog weet, kan het aantal overnachtingen toch worden becijferd, op basis van de status ‘gereserveerd’, licht Oskam toe. Vorig jaar waren er 32.000 actieve advertenties in Amsterdam.

En, klopt het?

Het getal 32.000 zorgt voor de meeste verwarring. Want in andere scrapes, in handen van NRC, ligt het aantal advertenties op Airbnb veel lager. In december waren het er 17.000, in april 15.000. Airbnb meldt zelf ook 17.000 in december. Volgens Oskam is dat grote verschil te verklaren: die 32.000 gaat over alle actieve advertenties in één jaar. AirDNA heeft daar inzicht in omdat het elke dag alle informatie van Airbnb ophaalt. De andere, lagere getallen zijn een momentopname. De advertenties voor huizen die op dat moment geboekt zijn, of tijdelijk niet beschikbaar, zitten er niet bij.

Dat zou betekenen dat ongeveer twee keer zo veel Amsterdamse huizen op Airbnb staan als er per maand worden aangeboden. Een woordvoerder van Airbnb noemt dat „onrealistisch”. Maar het kan.

„Door bigdataonderzoek kunnen we het aantal overnachtingen berekenen”, aldus Oskam. Hij verwijst naar een schatting van het Nederlands Bureau voor Toerisme, dat een verdubbeling in het aantal gasten via Airbnb ziet en daarmee hun conclusie ondersteunt.

Airbnb zelf maakte bekend dat vorig jaar 770.000 mensen via Airbnb Amsterdam hebben bezocht, vergeleken met 575.000 in 2015 – een groei van ongeveer een derde. Zij verbleven gemiddeld 3,5 nacht in de stad. In totaal 2,7 miljoen nachten dus, maar omdat veel mensen samen reizen en dus hetzelfde huis hebben geboekt, valt het werkelijke aantal overnachtingen lager uit.

Conclusie

Het onderzoek van Hotelschool The Hague en Colliers lijkt betrouwbaar, maar voor NRC vallen de precieze berekeningen en gegevens niet te verifiëren. We beoordelen de stelling dan ook als niet te checken.

