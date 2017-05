Filmoverzicht: ‘In the Crosswind’ is verbluffend, ‘Unlocked’ is net ‘Homeland’

●●●●● The Zookeeper’s Wife : Oorlogsdrama Het zou flauw zijn om The Zookeeper’s Wife te beschrijven als Schindler’s List met dieren – daarvoor is de film eenvoudigweg niet belangrijk genoeg. Maar beide films hebben veel overeenkomsten. Beide films gaan over goede mensen in een slechte tijd. Dat het melodrama werkt en ontroert, wil nog niet zeggen dat het substantie heeft of een monument voor de Holocaust kan worden.Het is een film die zijn eigen betekenis uitlegt en manipuleert. Lees de recensie: Hoe hoopvol mag een film over de Holocaust zijn? Regie: Niki Caro. Met: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl. In: 50 bioscopen.

●●●●● Django : Biopic Hoewel er veel opzwepende muziek in de film zit, ingespeeld door het Nederlandse Rosenberg Trio, is Django vooral een film over wachten, tot de Reinhardts het Meer van Genève over mogen. Dat verklaart het soms wat trage tempo van de film Lees de recensie: Django is vooral film over wachten Regie: Etienne Comar. Met: Reda Kateb, Cécile de France, Bea Palya, Esther Comar. In: 62 bioscopen.

●●●●● In the Crosswind (Risttuules) : Arthouse Het dat gevoel dat de tijd tot stilstand is gekomen, is in het in monochrome zwart-wit tinten geschoten In the Crosswind vertaald in verbluffende tableaux vivants. Levende mensen, soms wel honderden figuranten per shot, zijn bevroren in tijd en ruimte. Elk shot is een scène, een wereld van pijn en gemis, een driedimensionale kijkdoos gebeiteld in de peilloze diepten van het witte doek. Lees de recensie: ‘Bevroren’ beelden wekken vergeten genocide tot leven Regie: Martti Helde. Met: Laura Peterson, Ingrid Isotamm, Mirt Preegel, Tarmo Song, Einar Hillep. In: 7 bioscopen.

●●●●● Song to Song: Muziekfilm Rooney Mara is Faye, een aankomend muzikante, verwikkeld in een driehoeksverhouding met de cynische producent Cook (Michael Fassbender) en zijn protegé BV (Ryan Gosling). Om dit sterrenstelsel cirkelen nog een paar planeten. Maar niemand is in staat om echt contact te maken. Het staat in schril contrast met de opwinding, energie en dynamiek die gewoonlijk met de muziekwereld en zo’n festival worden geassocieerd. Lees de recensie: Mooi, welgesteld en diep eenzaam in de muziekwereld Regie: Terrence Malick. Met: Rooney Mara, Natalie Portman, Michael Fassbender, Ryan Gosling, Patti Smith, Iggy Pop, Lykke Li. In: 25 bioscopen.

●●●●● Unlocked: Actiethriller Homeland moet een grote inspiratiebron zijn geweest bij Unlocked. Dat blijkt niet alleen uit de door Noomi Rapace gespeelde Alice Racine die een perfecte Carrie Mathison-kloon is, Apted castte ook haar voornaamste tegen/medestander zo dat je tien keer met je ogen moet knipperen om je te realiseren dat dit toch echt een zwaar getatoeëerde Orlando Bloom is en niet de door Rupert Friend gespeelde Peter Quinn met Engels accent. Lees de recensie: Unlocked laat zich wel erg inspireren door ‘Homeland’ Regie: Michael Apted. Met: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, Michael Douglas, John Malkovich. In: 59 bioscopen.

●●●●● El ciudadano ilustre: Komedie Een wereldberoemd schrijver keert in El ciudadano ilustre na veertig jaar terug naar zijn Argentijnse geboortegrond. Dat weerzien ontspoort volledig. Zijn terugkeer levert een sterke, droge komedie op vol gênante taferelen – in ieder geval tot de laatste twintig minuten, als de film ontaardt in een regelrechte farce. Lees de recensie: Zo’n Nobelprijswinnaar moet niet denken dat hij heel wat is Regie: Gastón Duprat, Mariano Cohn. Met: Oscar Martínez. In: 20 bioscopen.