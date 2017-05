FBI-directeur Comey ‘misselijk’ van mogelijke invloed op verkiezingen

De directeur van de FBI, James Comey, wordt „een beetje misselijk” van de gedachte dat zijn aankondiging over de heropening van een onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton invloed heeft gehad op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat zei Comey woensdag tijdens een getuigenis tegenover de Inlichtingencommissie van de Senaat. De FBI-directeur verdedigde echter zijn besluit om de hervatting van het onderzoek op 28 oktober vorig jaar bekend te maken, elf dagen voor de verkiezingen.

Bekendmaking in de slotfase van de verkiezingscampagne was volgens hem „heel slecht”, maar verzwijging zou „catastrofaal” zijn geweest, mede omdat hij onder ede had verklaard dat het onderzoek was afgerond en omdat het mogelijk zou zijn uitgelekt. Geen actie ondernemen was daarom volgens hem geen optie. „Ik zag geen deur met het opschrift ‘niets doen’.”

Hillary’s nederlaag

Clinton, de Democratische presidentskandidaat, beschouwt de aankondiging van Comey zo kort voor de verkiezingen als een van de belangrijkste oorzaken voor haar onverwachte nederlaag tegen president Donald Trump op 8 november. „Als de verkiezingen op 27 oktober waren geweest, was ik nu uw president”, zei ze dinsdag tijdens een interview bij een conferentie in New York.

Comey, die zwaar is bekritiseerd om zijn interventie, lichtte de toedracht van de controverse nader toe. Bij het onderzoek naar voormalig Congreslid Anthony Weiner, echtgenoot van Huma Abedin, een naaste medewerker van Clinton, werden e-mails van Clinton aangetroffen op zijn computer. „Op de een of andere manier werden haar e-mails doorgestuurd naar Anthony Weiner, inclusief geclassificeerde informatie”, aldus Comey.

Daaronder waren e-mails uit de beginfase van Clintons ministerschap van Buitenlandse Zaken, toen ze net een privé-server had opgezet, zei hij. Die e-mails waren nog niet aan het licht gekomen bij het eerdere onderzoek naar de vraag of Clinton onzorgvuldig was omgegaan met geclassificeerde informatie.

Politiek mag geen rol spelen

Volgens Comey speelde politieke overwegingen geen rol bij zijn besluit. „Ik kan geen seconde stilstaan bij wiens politieke toekomst op het spel staat en op welke manier”, aldus Comey. „We moeten onszelf afvragen wat juist is om te doen en dat dan doen.”

Overigens verwierp Trump dinsdag de uitspraak van Clinton dat de interventie van Comey haar de verkiezingen had gekost. Volgens Trump heeft Comey haar vlak voor de verkiezingen juist ten onrechte vrijgepleit, door aan te kondigen dat er opnieuw geen bewijs van misdaden was gevonden. „FBI-directeur Comey was het beste dat Hillary Clinton ooit is overkomen”, schreef Trump op Twitter.