Facebook let scherper op live geweld

Facebook gaat het komende jaar wereldwijd drieduizend mensen extra inzetten om de online verspreiding van geweld tegen te gaan. Dat schrijft CEO Mark Zuckerberg in een verklaring woensdag. Ook moet het makkelijker voor gebruikers worden om een melding te maken wanneer zij iets verdachts zien.

Op het moment heeft het bedrijf al zo’n 4.500 medewerkers die gerapporteerde berichten controleren. Als er illegale handelingen op Facebook worden gedeeld, dan moeten zij ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk van het medium verdwijnt. Bijvoorbeeld in het geval van beelden van moord of een verkrachting, maar ook wanneer er haat wordt gezaaid. Daarnaast wil het bedrijf het makkelijker maken voor gebruikers om overtredingen te melden en eventueel direct politie in te schakelen wanneer het erop lijkt dat iemand hulp nodig heeft.

“Als we een veilige [online] gemeenschap willen hebben, dan moeten we snel handelen.”

Het bedrijf krijgt naar eigen zeggen miljoenen meldingen per week binnen. Volgens Zuckerberg besprak een jongen vorige week nog in een live video dat hij overwoog zelfmoord te plegen. Hulpdiensten werden ingelicht en konden snel handelen, en daarmee werd voorkomen dat de jongen zichzelf iets aan zou doen.

Het besluit komt na meerdere gevallen waarbij er beelden van geweld via Facebook verspreid werden. Vorige maand deelde een man in de Verenigde Staten beelden van een moord die hij gepleegd had. Het duurde twee uur voordat ze door Facebook er vanaf waren gehaald.

Eerder dit jaar werden livebeelden van een verkrachting van een vrouw in Zweden via Facebook verspreid. Ook ontstond er in januari ophef toen in de Verenigde Staten beelden van mishandeling van een zwakbegaafde jongen via het medium werden gedeeld.