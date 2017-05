Eric Wetzels wordt waarnemend partijvoorzitter VVD

Eric Wetzels zal over tweeënhalve week op het VVD-congres in Arnhem worden gekozen als nieuwe vice-voorzitter en daarmee waarnemend partijvoorzitter. Dat bevestigt de VVD woensdag. Wetzels zal vanaf dat moment de taken waarnemen van partijvoorzitter Henry Keizer, die dinsdag zijn taken neerlegde zolang er een integriteitsonderzoek naar hem loopt.

Op dit moment worden de taken van Keizer nog waargenomen door huidig vice-voorzitter Jeannette Baljeu, maar zij is op het congres van 19 en 20 mei niet herkiesbaar. Wetzels is ondernemer en is lid van de scoutingscommissie van de VVD die zich bezighoudt met het opstellen van bijvoorbeeld de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Tussen 2007 en 2012 was Wetzels voorzitter van de VVD Brabant.

De VVD-partijtop was dinsdagavond urenlang in beraad over de affaire rond Keizer. Na afloop maakte partijleider Mark Rutte bekend dat Keizer door de toenemende onrust in de partij heeft besloten zijn taken neer te leggen zolang het interne integriteitsonderzoek naar hem loopt. Rutte zegt nog steeds achter Keizer te staan en zei ook dat hij het een goede zaak vindt dat de kwestie nu “adequaat” wordt uitgezocht.

Keizer had meerdere rollen bij overname bedrijf

De discussie over partijvoorzitter Keizer ontstond twee weken geleden na een publicatie op de financiële nieuwssite Follow the Money. Die onthulde hoe Keizer in een transactie uit 2012 waarbij Keizer voor relatief weinig geld een crematoriumvereniging overnam waarvan hij zelf voorzitter was. Keizer was zowel koper als adviseur van de verkopende partij. Met drie anderen nam hij het bedrijf over voor 12,5 miljoen euro terwijl het voor 31,5 miljoen was gewaardeerd. Keizer zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Wanneer de integriteitscommissie van de VVD met bevindingen over het handelen van Keizer komt is nog niet bekend.