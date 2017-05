De eenhoorn: een rage onder volwassenen met een kinderhobby

Van een afstandje doet de afbeelding op het zwarte shirt in de H&M op Lexington Avenue in New York denken aan de merchandise van een metalband. Alleen schrijft de bekende ‘AC DC’-typografie ‘Unicorn Believer’ en is het plaatje een witte, vliegende eenhoorn omgeven door pastelkleuren. Ernaast hangt een wit shirt met de tekst ‘uni-cone’ boven een plaatje van een eenhoorn met regenboogmanen die uit een ijshoorntje (cone) piept. Bij de kassa liggen eenhoornbroches, daarnaast staat een paarse drinkbeker met ‘Unicorn Club’ en iets verder een plakbandhouder in de vorm van een eenhoorn uitgevoerd in paars met zilveren glitters.

En dat is slechts de eenhoornselectie bij de modeketen in Amerika. De Nederlandse H&M-tak verkoopt onder meer nog een roze, met eenhoorns overladen badpak en glitterballetpakje voor meisjes en een iPhonehoesje voor volwassenen.

Wie op Instagram en Pinterest op de Unicorn-hashtag zoekt, vindt macarons, toast, cocktails, taart, tosti’s, milkshakes, warme chocomel, bagels, badzout, breipatronen, muispads, sleutelhangers en pannenkoeken in de vorm of regenboog/glitterkleur van de eenhoorn. De ‘eenhoorn-eyeliner’ is een trend, net als ‘unicorn braids’ die doen denken aan de ingevlochten manen van een My Little Pony. En de ‘unicorn horn’, een enorme vlecht die bovenop je hoofd staat als een – inderdaad – hoorn.

Rugby fans in Hongkong verkleed als eenhoornen. Foto Kin Cheung/AP

Beautymerk Too Faced verkoopt onder de naam ‘Unicorn Tears’ glinsterende lippenstift in pasteltinten voor 22 dollar per stuk. Glittergel maakte een comeback als ‘Unicorn Snot’. In Bangkok is het Unicorn Café een bedevaartsoord voor Instagram-gebruikers gekleed in eenhoorn-onesies. En in Brooklyn opent zaterdag Brooklyn Owl, een accessoirewinkel gespecialiseerd in eenhoornhoorns, voor kinderen en volwassenen, in alle vormen, maten en glitterkleuren

De eenhoorn is, op z’n zachtst gezegd, een rage.

Sara Radin, jeugdcultuuranalist bij trendvoorspeller WGSN in New York, schrijft de nieuwe populariteit van het mythische wezen toe aan twee dingen: escapisme en nostalgie. „Jonge millennials en leden van generatie Z (de generatie die volledig digitaal is opgegroeid) zoeken producten en belevenissen die helpen hun zorgen en de onrust van het huidige politieke klimaat te vergeten.”

Ook heeft het volgens haar te maken met de opkomst van de ‘kidult’, de volwassenen met kinderhobby’s. „Jonge mensen zoeken naar speelgoed, films, videospellen en sprookjes uit hun jeugd in de jaren 90/00. Ze verlangen naar een tijd waarin het leven optimistischer, speelser en minder serieus was.”

De eenhoorn, een aantal decennia geleden vooral populair in de My Little Pony-vorm, lijkt dit allemaal te vereenzelvigen.

De trend komt niet uit het niets, zegt Radin, die met collega’s van WGSN de terugkeer van de eenhoorn al een paar jaar volgt. Ze zagen hem van mode en beauty vrolijk doorgalopperen naar de categorie eten en drinken. „Het recentelijk sterk toenemende gevoel van politieke en sociale onzekerheid heeft de trend wel net dat duwtje gegeven om door te breken tot de massa.”

Een Eenhoorn Frappucino van Starbucks. Foto Mohammad Khursheed/Reuters

‘Infantiliserend’

Die massa werd vorige maand definitief bereikt door Starbucks. Diens glitterende, van kleur veranderende Unicorn Frappuccino die vijf dagen lang in de VS te krijgen was, werd een van de meest gefotografeerde en besproken koffies van de keten. Dat kwam mede door de tirades tegen het drankje van Starbucks-barista Braden Burson die viral ging op Twitter en van zangeres Katy Perry die de frappuccino in een Instagram Story uitspuugt (de smaak was minder magisch, vond ze). Het brouwsel was overal uitverkocht en bracht zo veel klanten op de been dat Starbucks vorige week een nieuw creatie aankondigde die „minstens zo goed is als de Unicorn, of beter”.

Niet iedereen wordt blij van de eenhoorntrend. Het „ultieme symbool voor een generatie die moeite heeft met opgroeien”, noemt journaliste Miranda Labri, zelf een millenial, de populariteit van het mythische wezen in een opiniestuk voor de Britse krant Metro. „Kun je je voorstellen dat onze ouders op kantoor in de jaren 70 uit een eenhoornbeker-dronken en unicorn-toast aten als ontbijt?”, schrijft Labri, die de trend „infantiliserend” voor haar generatie noemt. Ze roep haar leeftijdsgenoten op een alcoholische versnapering te nemen wanneer de werkelijkheid hun even te veel wordt.

Maar Radin ziet de eenhoorn voorlopig nog nergens heengaan. „Ik wacht nog op een onderdompelende ervaring die viral gaat. Zoiets als het Museum of Feelings of het Museum of Ice Cream maar dan van de eenhoorn.” Bij beide musea ging het om pop-ups.

Tot nu toe is het meest opmerkelijke eenhoornproduct dat ze voorbij zag komen een zak eenhoornwinden. Interesse? De ‘Unicorn Farts’ die worden aangeboden op de website Perpetual Kid zijn een zakje roze suikerspin voor bijna 9 dollar, en tijdelijk uitverkocht.