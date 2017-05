Droge pantoffels

Twee agenten vinden om 22.30 uur in de Jeroenensteeg een vrouw in bewusteloze toestand. Door de GGD werd de vrouw naar het Binnengasthuis vervoerd, waar een dokter de dood constateerde. Het lijk vertoonde geen sporen van geweld. „Op het lijk is niets gevonden geworden, waaruit de identiteit kon blijken. Sign. Vermoedelijk een Jodin, 60 a 65 jaar, 160 a 165 m, brede jukbeenderen, grijs haar, gekleed blauw gabardine mantel, rood wollen japon, grijze kousen, wit hemd en broek, z.g. enveloppe, hoge zwarte pantoffels met twee knippen. Vermoedelijk is het lijk daar ter plaatse neergelegd, daar de straten nat en de zolen van de pantoffels geheel droog waren.

Rapport van politieposthuis Centraal Station, de nacht van 17 op 18 december 1944, gevonden op amsterdam.nl/ stadsarchief