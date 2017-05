Burgemeester Amsterdam verplaatst herdenking vluchtelingen

De herdenking van omgekomen vluchtelingen op 4 mei tijdens Dodenherdenking is verplaatst van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan woensdag bekendgemaakt na een gesprek met initiatiefnemer Rikko Voorberg, bekend van de actiegroep voor vluchtelingen We gaan ze halen.

De burgemeester schrijft aan de gemeenteraad dat hij de organisator tevergeefs gevraagd heeft de manifestatie op een ander moment te houden, “om zo niets af te doen of toe te voegen aan de jaarlijkse herdenking van de naar schatting zestig miljoen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de doden van de oorlogen waar Nederlanders bij betrokken waren”.

Drieduizend kruisjes

Met de herdenking wil de groep stilstaan bij de duizenden vluchtelingen die de afgelopen jaren zijn omgekomen terwijl ze Europa probeerden binnen te komen. Voorberg had gekozen voor het Rembrandtplein vanwege het grasveld op het plein, om daar drieduizend papieren witte kruisjes op te plaatsen. Hij gaat akkoord met de verplaatsing. “Nu moeten we de kruisen tussen de keien steken, dat kan ook.”

Het Rembrandtplein ligt langs de route van de stille tocht naar de Dam, waar om 20.00 uur de Nationale Dodenherdenking gehouden wordt. Om “verstoringen en wanordelijkheden” te voorkomen, heeft Van der Laan de manifestatie voor vluchtelingen daarom verplaatst naar de Nieuwmarkt, “op gepaste afstand van de Nationale Herdenking en de stille tocht”.

Voorberg benadrukt dat de burgemeester gezegd heeft zich niet met de inhoud te bemoeien, maar concludeert wel: “Dit is het gevolg van de herrie die is ontstaan”. Onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) kwam in verweer tegen het plan om op 4 mei omgekomen vluchtelingen te herdenken, omdat de betekenis van Dodenherdenking daardoor zou verwateren.