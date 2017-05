Binnen de muren van de grootste gevangenis voor illegale immigranten in Californië

De Amerikaanse president Donald Trump wil haast maken met de uitzetting van illegale immigranten in de Verenigde Staten. Vooral illegalen met een strafblad moeten van de nieuwe president zo snel mogelijk het land uit. In de gevangenis Adelanto bij San Bernardino in Californië wachten ongeveer 1.800 migranten op hoorzittingen of deportatie, na hun arrestatie door agenten van de Immigration and Customs Enforcement (ICE). Fotograaf Lucy Nicholson bezocht vorige maand Adelanto, de grootste gevangenis voor illegalen in Californië, om het bestaan van de gedetineerden vast te leggen.