Banken sluiten pinautomaten door toename in plofkraken

Verschillende Nederlandse banken hebben pinautomaten gesloten als gevolg van de recente toename in het aantal plofkraken. Alleen al dit jaar sloten ING en Rabobank 135 automaten, onder meer vanwege de schade die mogelijk kan ontstaan aan omliggende woningen wanneer deze met explosieven gekraakt worden. Ook zet de Rabobank beveiligers in om kwetsbare locaties die wel open blijven, te bewaken, zo bevestigt de bank na berichtgeving in het Algemeen Dagblad.

Vorig jaar werden door criminelen 79 geldautomaten opgeblazen met zwaar materiaal. Ook in de eerste maanden van dit jaar zet die ontwikkeling volgens de banken door. Zo was de Rabobank al 19 keer het doelwit, tegenover 21 keer in heel vorig jaar. Rabobank en ING hebben samen zo’n 3.800 geldautomaten.

Om de pinautomaten minder kwetsbaar te maken voor plofkraken hebben de banken verschillende maatregelen genomen. Het sluiten van de automaten is daar één van. Alleen al afgelopen maand haalde de Rabobank 35 automaten uit gebruik:

“Dat gebeurt ook in dorpen waar dat bijvoorbeeld de enige geldautomaat is. Daar gaan we dan op zoek naar alternatieven, zoals bankmedewerkers die bewoners actiever voorzien van geld of lokale middenstand waar mensen terecht kunnen om geld op te nemen.”

De maatregelen - die eerder al in algemene termen werden aangekondigd - worden genomen om te voorkomen dat omwonenden mogelijk slachtoffer worden of schade ondervinden van een plofkraak. “We hebben begrepen dat sommigen van hen niet slapen uit angst dat de automaat onder of naast hun woning wordt opgeblazen. Daarvan zeggen we: daar gaat de geldautomaat de gehele dag dicht om die zorg weg te nemen.”

ING sluit eveneens automaten

ING heeft in reactie op de plofkrakentoename eveneens een aantal automaten gesloten. Dit jaar gaat het er al om honderd. Een woordvoerder benadrukt dat ook de afname in het aantal mensen dat contant geld opneemt een rol speelt:

“Vorig jaar zijn er 55 geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen, dit jaar al bijna de helft meer. Het gaat dan onder meer om plaatsen waarvan wij denken dat een plofkraak grote schade kan aanrichten, maar ook om plekken waarbij sowieso al minder aan contant geld wordt opgenomen.”

Bewakers

Naast het sluiten van locaties zet de Rabobank ook beveiligers in om kwetsbare automaten te beschermen. Over welke locaties het exact gaat wil het bedrijf niet zeggen, wel dat de beveiligers zich in de omgeving van de automaten bevinden en duidelijk herkenbaar zullen zijn. ING heeft dergelijke maatregelen niet genomen.

ABN Amro zegt met preventieve maatregelen al eerder te hebben ingesprongen op mogelijke kwetsbaarheid voor plofkraken. De bank heeft de afgelopen tijd geen automaten gesloten om deze reden.