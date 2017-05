Apple heeft berg kasgeld van kwart biljoen dollar

Apple Store aan Fifth Avenue, de belangrijkste winkelstraat van New York.

Apple heeft volgens zijn dinsdag gepresenteerde kwartaalcijfers meer dan een kwart biljoen dollar aan kasreserves. 256 miljard dollar, omgerekend ruim 230 miljard euro. Volgens schattingen van de VN heeft Apple daarmee genoeg geld om twee jaar lang alle honger in de wereld te beëindigen. Apple-topman Tim Cook zou met zijn cashreserves ook Twitter, Ford, Philips én Netflix tegen hun huidige beurswaardes kunnen overnemen, en dan nog ruim genoeg overhouden om de overheidsuitgaven van Slowakije een jaar lang af te rekenen.

Die spending spree is natuurlijk puur theoretisch, maar de omvang van de reserves laat bovenal zien hoe lastig het is om belasting te heffen op internationale reuzen als Apple. Ongeveer 93 procent van de kasreserves van Apple staat namelijk buiten de Verenigde Staten gestald, met als voornaamste doel om de relatief hoge Amerikaanse winstbelasting van 35 procent te omzeilen.

Cijfers Apple verkocht minder iPhones Apple verkocht in de eerste maanden van 2017 minder iPhones dan een jaar eerder. Waar vorig jaar nog 51,2 miljoen telefoons werden verkocht, daalde dat aantal dit jaar met ongeveer 1 procent naar 50,8 miljoen. Apple wijt de dalende verkoop aan de naderende lancering van de nieuwste iPhone, die naar verwachting in september van dit jaar gepresenteerd wordt. Apple’s winst en omzet groeiden wel, met respectievelijk 4,5 procent en 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet komt daarmee uit op 53 miljard dollar, de nettowinst groeide naar 11 miljard dollar.

De fabrikant van iPhones heeft de afgelopen jaren dit record bij elkaar gesprokkeld door via belastingconstructies zo min mogelijk winstbelastingen te betalen. Amerikaanse bedrijven kunnen via juridische trucs namelijk het betalen van belastingen over buitenlandse verdiensten net zo lang uitstellen totdat ze die in het buitenland gestalde winsten overhevelen naar de VS. Cook heeft in het verleden expliciet gezegd dat hij niet van plan is om 35 procent van zijn cashberg in te leveren door het geld naar de VS te brengen.

‘Political crap’

Niet dat het bedrijf elders nou veel belasting betaalt. Volgens cijfers van de Europese Commissie droeg Apple in 2014 over al zijn winsten in de Europese Unie 0,005 procent belasting af: 50 euro per miljoen euro winst. Toen de Commissie in 2016 aankondigde dat ze die extreem lage afdrachten wilde aanpakken noemde Cook dat „politieke onzin”. Het gaat om grote hoeveelheden geld: de wereldwijde winst van Apple bedroeg vorig jaar ruim 45 miljard dollar.

Belastingvakantie

Andere Amerikaanse bedrijven kampen met hetzelfde ‘probleem’. Farmareus Pfizer heeft 193 miljard dollar kasreserves, Microsoft 124 miljard, General Motors 104 miljard. Deze bedrijven stallen hun miljardenwinsten in het buitenland via internationale belastingconstructies. Die worden mede mogelijk gemaakt doordat landen via belastingafspraken concurreren om vestigingen en banen van deze ondernemingen.

Deze bedrijven lobbyen al jaren voor flinke belastingkortingen. Bij president Donald Trump vinden ze de laatste maanden een luisterend oor. In zijn belastingplan staan voorstellen voor een ‘belastingvakantie’ voor dit soort bedrijven, om het aantrekkelijker voor ze te maken om hun winsten te repatriëren. Onderdeel van Trumps voorstellen is om nog maar 10 procent belasting te heffen op geld dat bedrijven terughalen naar de Verenigde Staten.

Maar ook voor president Trump is het afwachten of bedrijven als Apple dat lagere tarief wél hun moeite waard vinden.