Alle genomineerden Turner Prize zijn de veertig voorbij

Het werk Is It Okay To Be Black? van de genomineerde kunstenaar Hurvin Anderson .

Van de vier kunstenaars die dit jaar genomineerd zijn voor de Turner Prize, zijn er twee boven de 50 en de andere twee zijn inmiddels de 40 gepasseerd. Daarmee is direct het effect zichtbaar van het opheffen van het in 1991 ingevoerde leeftijdsplafond van 50 jaar.

„Ik denk dat we veilig kunnen aannemen dat kunstenaars op elke leeftijd een doorbraak kunnen doormaken, en we niet het risico lopen dat de Turner Prize een oeuvreprijs wordt”, zei juryvoorzitter Alex Farquharson, directeur van Tate Britain, woensdag bij de bekendmaking van de nominaties voor de meest prestigieuze Britse beeldendekunstprijs. Behalve de relatief hoge leeftijd valt op dat de genomineerde kunstenaars diverse culturele achtergronden hebben.

Genomineerden

De oudste genomineerde Lubaina Himid (62) is een op Zanzibar geboren hoogleraar hedendaagse kunst aan de University of Central Lancashire. Zij maakt schilderijen, tekeningen en installaties die de creativiteit van zwarte kunstenaars en hun onzichtbaarheid in instituties belichten. Zo is ze onder meer genomineerd voor meer dan levensgrote uitgeknipte afbeeldingen van slaven die in de zeventiende eeuw naar Europa werden gebracht.

Hurvin Anderson (52) is een in Jamaica geboren kunstenaar die zijn jeugd in de Afro-Caraïbische gemeenschap in Birmingham als inspiratiebron gebruikt. Een van zijn centrale werken is het schilderij Is It Okay To Be Black? van een kapperszaak met posters van Martin Luther King en Malcolm X aan de muur.

Rosalind Nashashibi, dochter van Palestijnse en Ierse ouders, is met 43 jaar de jongste genomineerde. Zij maakt videowerken over onder meer het alledaagse leven in de Gazastrook en een kunstenaarspaar dat tussen de Maya’s leeft in Guatamala.

De in Stuttgart geboren Andrea Büttner (45), die in Londen en Berlijn woont en werkt, combineert kunstvormen in samenwerkingsprojecten over religie, moraal en ethiek. Onder haar werk zitten afbeeldingen van bedelaars maar ook kleurrijke uitvergrotingen van vette vingerafdrukken op een iPhonescherm.

Lees ook: In 2016 won Helen Marten de Turner Prize

Werken van de genomineerden worden van 26 september tot 7 januari tentoongesteld in de Ferens Gallery in Hull. De winnaar, die 25.000 pond (29.500 euro) ontvangt, wordt bekendgemaakt op 5 december.