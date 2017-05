‘Agenten Baton Rouge niet vervolgd voor dood zwarte man’

Twee agenten die vorig jaar in het Amerikaanse Baton Rouge de 37-jarige Alton Sterling neerschoten worden daarvoor niet door de federale autoriteiten vervolgd. Dat meldt persbureau AP op basis van anonieme bronnen. De dood van Sterling leidde vorig jaar tot dagenlange protesten van de Black Lives Matter-beweging die de witte agenten racistische motieven verweet.

De donkere man werd aangehouden nadat een anonieme beller meldde dat hij op de parkeerplaats van een tankstation bedreigd zou zijn door iemand met een rood shirt. Op beelden van de arrestatie, die kort daarna op internet werden geplaatst, valt te zien hoe de Amerikaan hardhandig tegen de grond wordt gewerkt. Een van de agenten richt vervolgens zijn wapen op Sterling, waarschuwt dat de arrestant zich rustig moet houden en schiet dan meerdere malen.

De federale autoriteiten openden hierop een onderzoek naar de gebeurtenissen. Dat het ministerie van Justitie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan, betekent overigens niet dat de staat Louisiana de agenten niet alsnog kan vervolgen.

Protesten

Honderden mensen gingen na de dood van de man de straat op. Bij een protest tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in Dallas opende één van de demonstranten enkele dagen later het vuur. Hij doodde daarbij vijf agenten.

Het nieuws over het niet vervolgen van de politiemensen leidde dinsdag tot een bescheiden protest in Baton Rouge. Bovendien was de familie van Sterling nog niet ingelicht door de autoriteiten, waardoor zij het bericht via de media moesten vernemen.