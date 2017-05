Acht doden na aanslag in centrum Kabul

Bij een zelfmoordaanslag op een konvooi dat gebruikt wordt door de NAVO-troepen zijn in Kabul zeker acht doden gevallen, zo laten Afghaanse ziekenhuismedewerkers aan persbureau Reuters weten. Zeker 28 mensen raakten gewond.

De explosie vond in de buurt van de Amerikaanse ambassade plaats tijdens de ochtendspits. Onder de gewonden zijn drie Amerikaanse legermedewerkers, bevestigde de Amerikaanse marinekapitein Bill Salvin aan Reuters. Hoewel de aanslag volgens getuigen duidelijk gericht was op het gewapende konvooi van bepantserde voertuigen, verwoestte de explosie vooral nabijgelegen voertuigen van burgers.

De aanslag komt een week nadat terreurbeweging Talibaan een voorjaarsoffensief aankondigde, waarbij buitenlandse troepen in het bijzonder als doelwit werden genoemd. 21 april vielen bij een aanslag op het hoofdkwartier van het Afghaanse legerkorps 135 doden, nadat Talibaan-strijders gekleerd in Afghaanse uniformen het vuur openenden op militairen. Die aanslag was daarmee een van de bloedigste sinds de Talibaan in 2004 een opstand startten tegen de Afghaanse regering en de aanwezige buitenlandse troepen.