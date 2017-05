A2 weer vrijgesteld na loos alarm

Het verdachte pakketje dat woensdagochtend werd gevonden bij een viaduct over de Hollandsche IJssel is geen explosief. De snelweg A2 was daarom afgesloten, maar wordt nu weer gefaseerd vrijgegeven, meldt de Verkeersinformatiedienst. Op de A2 is een file ontstaan van meer dan dertig kilometer.

Het voorwerp werd ontdekt bij het viaduct over de Hollandsche IJssel. Na onderzoek van de explosievenopruimingsdienst bleek het niet te gaan om een explosief. Het is nog niet bekend wat het voorwerp wel was.

Volgens een verslaggever van RTV Utrecht ging het om een “met touw aan elkaar gevonden pakketje” dat in een kuil lag. Het object werd gevonden in een weiland bij het Hooglands Jaagpad langs de Hollandsche IJssel, tussen Nieuwegein en IJsselstein.

Inmiddels is ook de A27 vastgelopen met omrijders. Automobilisten vanuit of naar Utrecht worden aangeraden om de A12 (ring Utrecht) en A217 te gebruiken. Mensen die nog vastzitten op de A2 worden geadviseerd om in hun auto te blijven aangezien er hulpdiensten kunnen langsrijden.