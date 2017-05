‘Gülen-krant’ Zaman Vandaag wordt voortaan ‘De Kanttekening’

De Turks-Nederlandse krant Zaman Vandaag, begin 2013 opgericht door Gülen-sympathisanten, gaat van naam veranderen. Zeker sinds de mislukte coup in Turkije van afgelopen zomer staat de krant breed bekend als ‘Gülenkrant’. Dat imago wil de krant van zich afschudden met zijn nieuwe naam, De Kanttekening, en een nieuwe koers, zegt hoofdredacteur Mehmet Cerit van Zaman Vandaag.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verdenkt de omstreden Turkse geestelijke Fethullah Gülen en zijn ‘Hizmetbeweging’ ervan achter de couppoging van 15 juli 2016 te zitten. Gülen, die in de Verenigde Staten leeft, ontkent dat. Na de couppoging was Zaman Vandaag in Nederland het middelpunt van het verzet tegen Erdogan.

Daardoor heeft Zaman Vandaag veel naamsbekendheid gekregen. Is naamsverandering dan wel slim?

„We zijn nog de enige Zaman-editie in de wereld. De Zaman Vandaags in België, Duitsland, Frankrijk en natuurlijk ook in Turkije hebben moeten sluiten. Ik wilde per se door. Maar dan moet ik wel een breder publiek trekken dan alleen aanhangers van de Hizmetbeweging en Turkse Nederlanders die kritisch staan ten opzichte van Erdogan.”

Zijn jullie gezwicht voor de Turkse druk?

„Nee. We zijn bijna een jaar lang doorgegaan. Als we zouden zwichten, zouden we stoppen. Dat doen we niet. We veranderen. Dat is nodig om lezers te trekken. We blijven kritisch schrijven over Turkije, over Erdogan. Alleen minder vaak. Net als we over de Hizmetbeweging blijven schrijven, maar met dezelfde afstand als we bij andere onderwerpen hebben.”

Hoe denken jullie nieuwe lezers te gaan trekken?

„Met achtergrondartikelen en opiniestukken over thema’s als integratie, racisme, islamofobie, verschillende stromingen binnen de islam in Nederland. Daar is momenteel veel belangstelling in Nederland. We hebben ons aanbod al verbreed maar we willen óók een breder publiek trekken. We hebben nu 3.000 abonnementhouders, 8.000 tot 10.000 moet haalbaar zijn. Er blijft een wekelijkse krant op papier, een website die steeds vernieuwd wordt. En er komt een maandblad, met een selectie van artikelen. Nieuwsitems brengen we niet meer. Nieuwssites zijn daar veel beter in.”

Het gros van de lezers van Zaman Vandaag heeft een Turkse achtergrond. Willen die niet vooral Turks nieuws?

„Ook veel Turkse Nederlanders zijn klaar met de Turkije-discussie. En trouwens, we hebben 25 procent lezers met niet-Turkse achtergrond. Daar moeten we ook aantrekkelijk voor zijn, van die lezers willen we juist meer.”

Na de coup werden ook in Nederland Gülen-sympathisanten belaagd, bedreigd en uitgescholden. Cerit werd bedreigd en voor landverrader en terrorist uitgemaakt, omdat hij zijn sympathie voor de ideeën van Gülen niet verborg.

Wie wordt de hoofdredacteur van De Kanttekening?

„Ik.”

U bent een van de bekendste ‘gülenisten’ van Nederland. Is het dan wel handig als u hoofdredacteur wordt van een krant die juist van het Gülen-imago af wil?

„Ik vind dat de inhoud zichzelf moet bewijzen. Ik wil een onafhankelijke krant maken. De lezer moet beoordelen of dat is gelukt.”

Is daar discussie over geweest op de redactie?

„Ja. We hebben gesproken over een co-hoofdredacteur, dat zou een van mijn redacteuren worden met een Marokkaanse achtergrond. Maar zij wilde de functie niet delen. En ik wilde het hoofdredacteurschap niet opgeven.”

Is dat ambitie?

„Ja, ik droom van die krant.”

Hoe bekostigt u de krant?

„Ik heb samen met de Turks-Nederlandse mediaondernemer Adem Simitci een bv opgericht. Simitci investeert in De Kanttekening. En we hebben de inkomsten van de abonnementen. Samen proberen we meer investeerders te interesseren.”

Waarom verwacht u dat er markt is voor een krant als De Kanttekening?

„Kijk naar de redacties van kranten, radio en televisieprogramma’s in Nederland: vrijwel helemaal wit. Wij hebben een diverse redactie, ik ben bezig met het vinden van een vierde redacteur. En we hebben een grote pool van freelancers met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse én Nederlandse wortels. Wij kijken met een andere blik.”

Wat wilt u bereiken?

„Voor moslims zijn veel onderwerpen nauwelijks bespreekbaar. Daarmee maak je jezelf kwetsbaar. Bijvoorbeeld afvalligheid. Een afvallige moet je doden, dat is meestal wat je hoort. Maar dat is de visie van veel moslims. Wij zien dat anders.

„Moslim kun je alleen zijn met overtuiging. Als je daar niet in vrijheid voor kunt kiezen, ben je geen goede moslim. Er zijn heel veel moslims die er zo over denken, wat orthodoxe moslims ook zeggen.”

Heeft de krant ook een boodschap voor Nederlanders zónder migratieachtergrond?

„Ik hoop dat we vooroordelen over moslims en mensen met een migratieachtergrond kunnen wegnemen. Neem het islamitisch huwelijk. Dat wordt vaak wat eng gevonden. Voor veel jonge moslims hoort dat sterk bij het ritueel van het huwelijk. Dat kun je uitleggen, zodat er iets minder spastisch over gedaan kan worden.”