Verwarde arrestant Goes niet dood door politieoptreden

Een dertigjarige man die vorig jaar in het Zeeuwse Goes vlak na zijn arrestatie overleed, is niet doodgegaan als gevolg van politieoptreden. Dit schrijft het Openbaar Ministerie (OM). Waaraan de arrestant, die in verwarde toestand werd aangehouden, wel is overleden is niet duidelijk. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen gevonden voor “buitenproportioneel politiegeweld”.

De arrestant werd vorig jaar augustus aangehouden nadat hij naakt over straat liep en niet aanspreekbaar was. Daarop maakten bewoners melding bij de politie en werd de man na hevig verzet met pepperspray in het gezicht gespoten en gearresteerd. Hij verloor vlak na de aanhouding zijn bewustzijn en overleed. Reanimatie door agenten mocht niet meer baten.

Mitch Henriquez

De politie ligt de laatste tijd onder een vergrootglas wegens een aantal incidenten bij aanhoudingen. In 2015 overleed de 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez in Den Haag nadat hij was gearresteerd. Volgens het rapport was Henriquez overleden als gevolg van een toegepaste nekklem door agenten. In deze zaak worden twee agenten vervolgd voor de dood van Henriquez. De zaak tegen de agenten is uitgesteld nadat in maart een nieuw sectierapport uitwees dat Henriquez mogelijk niet door politieoptreden, maar door hartproblemen is overleden.

Dit jaar diende een weduwe uit Maastricht een aanklacht in vanwege het overlijden van haar man na een arrestatie met een nekklem. Het OM besloot niet over te gaan tot vervolging van de betrokken agenten.

Als iemand overlijdt na optreden door de politie, volgt altijd onderzoek door de Rijksrecherche naar het handelen van de bewuste agenten.