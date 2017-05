Veevoer nog vaak vervuild met medicijnen

Veevoer bevat in Nederland nog vaak te veel medicijnen zoals antibiotica, ontwormingsmiddelen of pijnstillers. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat op dinsdag gepubliceerd is. Daardoor bestaat het gevaar dat resistente bacteriën zich ontwikkelen die een groot risico kunnen vormen voor de volks- en diergezondheid.

De NVWA inspecteerde over 2014 en 2015 zo’n honderd productiebedrijven van veevoer. Bij vier op de tien bedrijven bleek het voer meer dan de wettelijk toegestane 2,5 procent aan medicijnen te bevatten, soms met uitschieters tot bijna veertien procent. Het produceren van zogeheten ‘gemedicineerde diervoerders’ mag niet zonder vergunning.

De geïnspecteerde producten zijn vaak ‘verslepen’: vervuild met gemedicineerd voer dat eerder is geproduceerd. Dieren die dit eten worden daardoor blootgesteld aan lage concentraties van medicijnen, wat kan leiden tot resistentie bij bacteriën.

Herinspecties

Bedrijven zijn gevraagd om hun product beter te controleren. Als zij zich niet houden aan de toegestane hoeveelheid medicijnen, krijgen ze in eerste instantie een waarschuwing, en bij herhaaldelijke overtredingen een boete.

In 2016 is er bij enkele bedrijven een herinspectie uitgevoerd. Daaruit bleek dat het productieproces in sommige gevallen wel was verbeterd, maar dat de hoeveelheid medicijnen in voer soms alsnog boven de wettelijke norm lag. In 2017 inspecteert de autoriteit weer op grote schaal de hoeveelheid medicijnen in het veevoer van Nederlandse producenten.

Ook klopten de etiketten van diervoeding vaak niet. Vijftien van dertig onderzochte bedrijven gebruikten niet altijd de officiële benamingen van toevoegingsmiddelen. Daardoor werden de risico’s van het voer voor bepaalde diersoorten niet juist vermeld.