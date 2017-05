Twee terreurverdachten opgepakt in Noord-Brabant

De politie heeft vorige week woensdag twee terreurverdachten opgepakt in de Noord-Brabantse plaats Sint-Oedenrode. Eén van de mannen wordt ervan verdacht actief lid te zijn van de terreurorganisatie Al-Shabaab uit Somalië. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad dinsdag. De arrestatie werd uitgevoerd op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Het gaat om twee mannen van 21 en 22 jaar, beiden van Somalische komaf. De 22-jarige verdachte woont in Engeland, en was op bezoek bij zijn kennis in Nederland. Hij wordt ervan verdacht zich in oktober 2016 te hebben aangesloten bij Al-Shabaab. De 21-jarige Somalische Nederlander is momenteel weer vrij, maar blijft nog wel formeel verdachte. Waarvan hij precies verdacht wordt is niet bekend.

De locatie waar de verdachten werden aangehouden:



Een uur na de arrestatie van de verdachten viel een arrestatieteam binnen in de woning van de Nederlandse verdachte in de Noord-Brabantse plaats. Daar zijn laptops en telefoons in beslag genomen.

Somalië

Terreurorganisatie Al-Shabaab pleegt regelmatig aanslagen in Somalië en buurland Kenia. Zo kwamen er in januari 28 mensen om het leven bij een bomaanslag op een hotel in Mogadishu. De terreurgroep is verbonden aan Al-Qaeda. Al-Shabaab strijdt tegen de Somalische regering en president Mohamed Abdullahi Mohamed. Die heeft Al-Shabaab door militair ingrijpen grotendeels verdreven uit de hoofdstad Mogadishu.