De Thuiskok: Pasta met geitenkaas

Dat wielrenners tegenwoordig gevarieerd en gezond eten betekent niet dat ze pasta helemaal links hebben laten liggen. Juist van dat koolhydraatrijke ingrediënt bestaan er talloze varianten; ik heb een plank volstaan met kookboeken over pasta’s.

Het boek Vélochef staat dan ook vol met pastarecepten, onder meer met zalm, kip, Italiaanse worst en tomatensaus. Dit is een vegetarische variant waarbij je het vlees niet zult missen door de bijzondere combinatie van hazelnoot, rode peper en geitenkaas.

Het zijn gerechten die je kunt eten voor een training of wedstrijd, of juist daarna als herstelmaaltijd. Ik eet het ook vaak in de avond als ik de volgende dag aan een hardloopevenement meedoe. Het enige waar je met pasta rekening mee moet houden is dat je uiterlijk drie uur voor het sporten eet. Het duurt immers even voordat het verteerd is.

Kook de pasta gaar in licht gezouten water. Breng intussen de crème fraîche aan de kook en roer de geitenkaas erdoor. Laat heel zacht koken tot de kaas is gesmolten. Hak de spinazie fijn. Roer hem door de kaassaus. Roer de pasta en de saus door elkaar. Hak de hazelnoten fijn Snij de rode peper fijn. Garneer de pasta met rode peper en hazelnoot.