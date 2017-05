Mijn vriendin is al dagen zoet met Jolande Withuis’ meesterlijke biografie van koningin Juliana. Vandaag belde ze en vertelde ze dat ze het boek helaas uit heeft. Maar, zei ze, ik weet nu wel wat de bestemming van Soestdijk had moeten zijn: een nationaal blijf-van-mijn-lijfhuis.

Johanna Wentholt

