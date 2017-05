Real wint van Atlético na drie goals van Ronaldo

Door drie goals van Cristiano Ronaldo heeft Real Madrid in de eerste halve finale van de Champions League met 3-0 gewonnen van stadgenoot Atlético Madrid. De Portugese spits maakte zijn achtste Champions League-doelpunt in drie wedstrijden. Zijn totaal in het eindtoernooi staat nu op 103 - daarmee is hij recordhouder.

Real kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een voorzet van Sergio Ramos werd voor de goal weggekopt, waarna Casemiro het nog eens probeerde. Hij vond Ronaldo en die scoorde na tien minuten de eerste goal van de halve finale. Atlético speelde zwak en wist nauwelijks kansen te creëren, Real domineerde in de eerste helft en kon na rust zonder al te veel moeite de score verder uitbouwen.

In de 73ste minuut volgde Ronaldo’s tweede uit een fraaie volley van net buiten het zestienmetergebied. Vlak voor het einde van de wedstrijd kon Ronaldo zijn laatste van de avond intikken na een voorzet van Lucas Vázquez.

De returnwedstrijd is volgende week woensdag. Real en Atlético speelden ook in de Champions League-finales van 2014 en 2016 tegen elkaar. Beide keren won Real.