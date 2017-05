Telegraaf VNDG is oppervlakkig en weinig vernieuwend

Online videoplatform

Experimenteert een Nederlands mediabedrijf met online video, dan mag het meestal niet langer dan een paar minuten duren. Dat misverstand – mensen willen online alleen korte filmpjes kijken – is de grootste valkuil van het maandag met veel bombarie gelanceerde online videoplatform Telegraaf VNDG.

De Telegraaf verwacht niet langer dan tien minuten per aflevering de aandacht vast te kunnen houden. Dan leg je de lat niet erg hoog.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het programma Estavana in het Echt, waarvan zelfs de speeltijd van vijf minuten per aflevering de aandachtsspanne van de kijker danig op de proef stelt. De realityserie volgt profhandballer Estavana Polman die samen met vriend Rafael van der Vaart een kindje verwacht. Estavana kletst een eind weg over haar zwangerschap, wat niet erg spannende tv oplevert.

Het is gelukkig niet allemaal bagger. Het idee voor VNDG komt uit de koker van John de Mols Talpa. En de bemoeienis van de doorgewinterde tv-makers betaalt zich uit in professioneel ogende producties. De leukste programma’s zijn Hotelpolitie, waarin de presentator de wereld over reist om punten uit te delen aan vieze hotels en Weggegooid Geld, over dure overheidsprojecten die niets opleveren. Het is duidelijk dat de programma’s wat mochten kosten, ongekend voor online video dat meestal weinig oplevert.

Het probleem met VNDG is dat het platform op twee verdienmodellen tegelijk mikt. De vele gesponsorde, licht verteerbare programma’s zijn duidelijk gemaakt om advertentie-euro’s binnen te harken. Maar de makers moeten gedacht hebben: met alleen advertenties verdienen we onze centen niet terug. Dus stuit de kijker na een paar afleveringen op een betaalmuur. En dan is de vraag: zijn de korte, oppervlakkige programma’s een reden om een abonnement op de digitale Telegraaf te nemen? Ik denk het niet.

De Telegraaf noemt het eigen platform op de voorpagina „de toekomst van tv”. Dat is nogal een statement. VNDG biedt heel gemiddelde tv-programma’s die niet op een zender als SBS zouden misstaan, maar dan wat korter. Niks vernieuwends aan. Het initiatief van het AD om met treitervlogger Ismail Ilgun in zee te gaan is vele malen verrassender. En het AD durft Ilgun tenminste ook gewoon 22 hele minuten zijn gang te laten gaan.