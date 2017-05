Op avontuur in Noord-Korea, en dan de bak in

Het had een interessante reis naar Noord-Korea moeten worden. Het was zeker niet de bedoeling dat de Amrikaan Otto Warmbier door rechtbank in Pyongyang veroordeeld zou worden tot veertien jaar dwangarbeid. Time Magazine schreef een longread over de 21-jarige student.

Warmbier had zich ingeschreven Young Pioneer Tours, dat avontuurlijke reizen verkoopt naar “plekken waar je moeder liever niet wil dat je heen gaat”. Interessant was het voor de Amerikaanse student zeker. Met een groep van twintig toeristen bezochten ze de bufferzone tussen Noord- en Zuid-Korea. Ook liepen ze rond in de hoofdstad Pyongyang, en maakten ze foto’s bij het bekende monument van de voormalige leider van Noord-Korea Kim Il-sung, grootvader van de huidige president Kim Jong-un. Mooie plaatjes voor het thuisfront.

Propagandapaneel

Maar toen de groep de vlucht weer naar huis wilde nemen, werd Warmbier er bij de check-in door ambtenaren uitgepikt. Nu meer dan een jaar later, zit de student nog steeds vast. Hij is veroordeeld tot veertien jaar dwangarbeid voor het stelen van een propagandapaneel.

Time Magazine vertelt het verhaal van de rustige, misschien wat naïeve Warmbier, en stelt de vraag waarom de student al zo lang vast zit in het land. Is hij slachtoffer van de aanzwellende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten? En als dat zo is, hoe groot is de kans dat hij vrijkomt?