Noodlijdend Alitalia onder staatstoezicht gesteld, faillissement dreigt

Wegens aanhoudende verliezen en slechte vooruitzichten wordt de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia op suggestie van de aandeelhouders en de raad van commissarissen onder regeringstoezicht gesteld.

Verwacht wordt dat de Italiaanse minister van Economische Ontwikkeling op korte termijn drie bewindvoerders aanstelt. Zij moeten in zes maanden een nieuw industrieel plan opstellen voor het noodlijdende Alitalia. Om in die periode te kunnen blijven vliegen heeft het bedrijf volgens Italiaanse media een forse kapitaalinjectie uit de schatkist nodig. Aanvankelijk werd gesproken over 300 miljoen euro, maar dat bedrag is gestegen naar 500 miljoen euro. Brussel moet hier toestemming voor geven.

Al decennia zorgenkind

In de periode van zes maanden moet een koper worden gezocht voor Alitalia, dat voor 51 procent in handen is van een consortium van Italiaanse bedrijven en voor 49 procent van Etihad, de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. De zittende centrum-linkse regering heeft hernationalisatie van de maatschappij uitgesloten; de afgelopen zeven jaar hebben reddingsplannen de schatkist naar schatting zeven miljard euro gekost.

In het uiterste geval moet Alitalia failliet worden verklaard. In een opiniepeiling vorige week vrijdag zei driekwart van de ondervraagde Italianen daar voor te zijn.

Alitalia is al decennia lang een zorgenkind. De verliezen beliepen de afgelopen vier jaar honderden miljoenen euro; in het boekjaar 2016 komt het verlies op naar schatting 400 miljoen euro. Opeenvolgende saneringspogingen zijn stukgelopen op onder andere verzet van vakbonden, slecht management, slechte marketing en een onevenwichtig vliegschema met relatief weinig intercontinentale vluchten.

Directe aanleiding voor het besluit dinsdag is de afwijzing door de vakbonden, begin vorige week, van een saneringsplan dat onder bemiddeling van de regering tot stand was gekomen. Dat zou hebben voorzien in salarisverlaging en 1.700 ontslagen, op een personeelsbestand van 12.500 mensen.