Gezondheid president Buhari baart zorgen, wrevel over de geheimzinnigheid erover

President Muhammadu Buhari van Nigeria is ziek, al maandenlang. Maar hoe ziek, weet eigenlijk niemand. En juist omdat de regering zo weinig loslaat over zijn gezondheidstoestand, groeit de vrees voor iets ernstigs.

Dinsdag trokken dertien maatschappelijke leiders aan de bel met de gezamenlijke oproep dat de 74-jarige president met onmiddellijke ingang met ziekteverlof moet gaan. Hij moet de nodige rust nemen teneinde weer helemaal op de been te komen, vinden ze.

Met 186 miljoen inwoners is Nigeria het volkrijkste land van Afrika. Als leider van een militair regime trok Buhari in de jaren tachtig ook al eens (anderhalf jaar) aan de touwtjes. In 1985 moest hij vertrekken. Na verschillende eerdere pogingen trad hij eind mei 2015 opnieuw aan, maar nu als democratisch gekozen president.

De strijd tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram, de bestrijding van de wijdverspreide corruptie én het hervormen van de economie na het ineenstorten van de olie-inkomsten waren de verkiezingsbeloftes waarmee hij zijn voorganger Goodluck Jonathan versloeg. De geweldloze machtswissel, zonder precedent in Nigeria, was een hoopvol signaal voor Afrika.

Maar nu is Buhari dus ziek. In januari ging hij naar Londen voor een „medische vakantie”, op 5 februari vroeg hij het parlement om nog wat langer weg te mogen blijven. Op 19 maart keerde hij terug, maar ging nog niet volop aan het werk.

Afgelopen maand gaf hij nog wel opdracht tot onderzoek naar een aantal corruptiezaken, onder andere met hulp voor de slachtoffers van Boko Haram, maar vorige week moest hij verstek laten gaan bij de kabinetsvergadering. Hij werkt vanuit huis, werd gezegd. Vrijdag ging hij ook niet ter moskee, zoals men van hem gewend is.

Buhari’s voorganger, Jonathan, werd gepromoveerd tot president omdat de echte president, Umaru Yar’Adua, in mei 2010 kwam te overlijden. De Nigerianen hopen dat datt lot president Buhari niet zal treffen. Maar de geheimzinnigheid rond zijn ziekte wekt wel wrevel. „Het afschermen van uw gezondheidstoestand lijkt op de wijze waarop Donald Trump zijn belastingaangifte bewaakt, en dat is niet wat we verwachten van een Nigeriaanse president”, heeft schrijver en Nobelprijswinnaar Wole Soyinka laten weten.