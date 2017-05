Griekenland moet bezuinigen na akkoord met schuldeisers

Griekenland heeft een deal gesloten zijn internationale geldschieters over de technische details voor meer financiële steun - een belangrijke stap richting gesprekken over schuldverlichting. Dat meldt persbureau Reuters. De trojka van IMF, ECB en Europese Commissie plus het Europese steunfonds ESM voeren al sinds oktober vorig jaar zeer moeizame onderhandeling met Athene. Begin april kwam het al tot een politiek akkoord.

De Griekse regering en de ministers van Financiën van de eurolanden moeten de deal nu goedkeuren voordat de uitgifte van nieuwe leningen aan het land doorgezet kan worden. De volgende vergadering tussen de ministers van Financiën van de eurolanden vindt plaats op 22 mei. Het is van groot belang dat er een ‘ja’ komt uit Brussel: Griekenland moet in totaal ruim 7,5 miljard euro terugbetalen, wat zonder akkoord niet gaat lukken.

In het document belooft Griekenland een aantal ingrijpende hervormingen door te voeren. Zo wordt de energiesector hervormd, worden pensioenen vanaf 2019 verlaagd en komen er belastingverhogingen. Zo ontstaat er een besparing ter grootte van 2 procent van het Griekse BNP.

Als Griekenland zich aan de beloofde hervormingen houdt, mag het fondsen aanspreken om belastingen te verlagen om zo de pijn van de hervormingen wat te verlichten. Het uitgangspunt is dat Griekenland, na het doorvoeren van de hervormingen, in 2018 een ‘primair begrotingsoverschot’ van 2,2 procent van het BNP heeft. Dat is minder dan de 3,5 procent die de eurolanden oorspronkelijk in 2018 wilden zien. In de jaren van 2019 tot 2021 moet het overschot alsnog groeien naar 3,5 procent.

Schuldverlichting

Het kostte ruim een half jaar aan de onderhandelingstafel, maar dinsdagochtend vroeg sprak de Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos tegenover verslaggevers de verlossende woorden: “er was witte rook.” De voornaamste reden voor de lange duur van de onderhandelingen lag in een geschil tussen de ECB en het IMF over de fiscale doelen die Athene werden gesteld.

Tsakalotos stelde dat het akkoord een volgende stap was in de richting van gesprekken over schuldverlichting. Een bijzonder heet hangijzer, zo schreef EU-correspondent Stéphane Alonso bij de Eurogroepvergadering in februari: