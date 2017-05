Minstens dertig doden bij IS-aanval op vluchtelingenkamp

Bij een verrassingsaanval van terreurgroep Islamitische Staat (IS) op een vluchtelingenkamp in Syrië zijn dinsdag meer dan dertig mensen om het leven gekomen. Dat meldt AP op basis van Syrische en Koerdische bronnen.

Vroeg in de ochtend vielen militanten van IS een tijdelijk kamp binnen aan de frontlinie in de provincie Hasakah in het noordoosten van Syrië, vlakbij de grens met Irak. In het kamp zitten zo’n driehonderd Syrische en Iraakse families die onlangs uit door IS gecontroleerd gebied waren gevlucht. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten waren minstens 21 slachtoffers vluchtelingen.

Bloedbad

Een legerwoordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten in het gebied zegt dat de militanten eerst een checkpoint aanvielen, om vervolgens een “bloedbad” aan te richten in het kamp. Vijf zelfmoordterroristen zouden zichzelf hebben opgeblazen. Ook raakten er dertig mensen gewond. Volgens lokale media hebben de slachtoffers zowel meswonden als schotwonden.