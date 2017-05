Minder melkboeren dan ooit - melkproductie bereikt record

Het aantal melkveebedrijven in Nederland is de afgelopen decennia drastisch afgenomen, maar desondanks kwam er bij melkfabrieken in 2016 meer melk binnen dan ooit. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Tussen 1980 en 2016 verdween ruim driekwart van de Nederlandse melkveebedrijven: eerst waren het er meer dan 67.000, vorig jaar nog maar ongeveer 18.000. Daar staat tegenover dat de melkproductie met 14,3 miljard kilo een recordhoogte bereikte. Dat is ruim de helft meer dan halverwege de jaren negentig, toen de aanvoer van melk bij melkfabrieken een historisch dieptepunt bereikte.

Meer melk per koe

Dat de productie ondanks het teruglopende aantal melkveehouderijen toch toenam, is onder andere te danken aan de afschaffing, per 1 april 2015, van het sinds 1984 geldende melkquotum. Daardoor mogen boeren nu zoveel melk produceren als ze maar willen. Daarnaast verbeterde de efficiëntie van de melkveebedrijven. De gemiddelde productie per koe steeg van bijna 5.000 liter per jaar tot 8.200 liter per jaar.

Die factoren bieden tegenwicht aan het feit dat er vorig jaar ruim een half miljoen minder melkkoeien rondliepen in Nederland dan in 1980. Dat het gemiddelde aantal koeien per bedrijf in de tussentijd steeg van 35 naar 97, kon die krimp van de melkveestapel niet tegenhouden.

Het aantal melkkoeien was tien jaar geleden overigens nog lager: toen waren het 1,4 miljoen, in plaats van ruim 1,7 miljoen nu. In hetzelfde tijdsbestek was er bijna een verdubbeling van het aantal koeien dat het hele jaar in de stal staat.