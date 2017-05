NRC checkt: ‘Internationaal unicum profclub: 125 jaar geen prijs’

De aanleiding

125 jaar zonder prijs. Geen enkele club heeft langer gewacht dan Vitesse, klonk het hier en daar rond de finale van de KNVB-beker. ‘Ook internationaal een unicum onder profclubs: 125 jaar meedoen, maar geen enkele prijs’, schreef columnist en Vitesse-supporter Marcel van Roosmalen in NRC.

Waar is het op gebaseerd?

Van Roosmalen werd er voor de finale nog eens op gewezen hoe bijzonder 125 jaar zonder prijs is in het voetbal. „Ik benoem graag iets als een unicum”, zegt hij.

En, klopt het?

Twee clubs moesten nog langer wachten op een hoofdprijs, volgens dataleverancier Gracenote Sports. Het Schotse St. Johnstone won in 2014 na 130 jaar de FA Cup, het Engelse Middlesbrough in 2004 na 128 jaar de League Cup. Gracenote Sports definieert hoofdprijs als winnen van hoogste nationale competitie, nationaal bekertoernooi met beste clubs, of Europees hoofdtoernooi. Promotie van eerste divisie naar de eredivisie geldt dus niet als hoofdprijs.

De KNVB-beker is recent voor meer clubs een mijlpaal geweest. Zo was het in 2015 voor FC Groningen de eerste hoofdprijs in 94 jaar, en in 2009 voor SC Heerenveen de eerste in 89 jaar.

Nu Vitesse de beker heeft gewonnen, wacht in Nederland de Gelderse rivaal NEC het langst op een hoofdprijs. De club uit Nijmegen was in 117 jaar vier keer verliezend bekerfinalist. Ook fans van MVV (115 jaar), Excelsior (115 jaar) en SC Cambuur (100 jaar) moeten geduld hebben.

Conclusie

De bewering is onwaar. Twee clubs in Europa wachtten langer dan Vitesse op eerste hoofdprijs, al zal dat fans niks uitmaken.