In taxi vergeten schilderij teruggebracht

Een schilderij ter waarde van 1,5 miljoen euro dat een Parijse kunsthandelaar vorige week per abuis in de kofferbak van een taxi liet liggen, is door de chauffeur naar de politie teruggebracht. Het gaat om een werk uit de beroemde Concetto Spaziale-serie van de Argentijns-Italiaanse conceptuele kunstenaar Lucio Fontana.

De kunstkoopman, wiens naam niet is bekendgemaakt, was op weg naar een verzamelaar in de Franse hoofdstad toen hij het werk kwijtraakte. Hij nam een taxi, legde het schilderij in de kofferbak, maar vergat het er vervolgens weer uit te halen. Toen de handelaar achter zijn fout kwam, kon hij de taxi niet meer vinden. Hij deed aangifte bij de politie. De taxichauffeur bracht het schilderij dinsdag terug bij de autoriteiten, die volgens AFP geen verdere details over de toedracht bekendmaakten.

Fontana (1899-1968) staat bekend als de grondlegger van het spatialisme. Deze in de jaren veertig ontstane stroming streefde een kunstvorm na waarin kleur, geluid, ruimte en beweging samenkwamen. Verschillende werken van Fontana hangen onder andere in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven.