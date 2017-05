In opspraak geraakte Keizer legt VVD-voorzitterschap tijdelijk neer

VVD-voorzitter Henry Keizer legt zijn functie tijdelijk neer. Dat heeft de partij dinsdagavond bekendgemaakt na overleg van de partijtop. De partij wil het integriteitsonderzoek afwachten.

Keizer ligt onder vuur vanwege een deal rond crematoriumketen De Facultatieve. Onderzoeksjournalisten van de website Follow The Money (FTM) onthulden dat hij het bedrijf, waar hij op dat moment directeur van was, voor 12,5 miljoen euro had overgenomen, terwijl het voor 31,5 miljoen euro in de boeken stond. Keizer houdt vol dat met de deal niets mis is.

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte liet dit weekend weten niet te twijfelen aan de integriteit van Keizer. Wel noemde hij het “goed” dat de integriteitscommissie van de partij “er nog eens naar kijkt”. Keizer zelf had de commissie een dag eerder om dat onderzoek gevraagd, om “een einde te maken aan alle twijfel”.

