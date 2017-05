‘Ik zou met een nazi naar bed gaan om mijn gezin te redden’

De vergelijking tussen opgesloten dieren en opgejaagde Joden is gewaagd. Dat zegt de 40-jarige actrice Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) te beseffen, tijdens een gesprek in West Hollywood over haar nieuwe film The Zookeeper’s Wife.

In het waargebeurde oorlogsdrama speelt ze Antonina Zabinski, beheerder van een Poolse dierentuin. Tijdens een jarenlange operatie redde Zabinski samen met haar man Jan honderden Joden uit het getto van Warschau. Tegelijk worden de dieren afgevoerd die ze liefhad als haar eigen kinderen.

Lees ook de recensie: Hoe hoopvol mag een film over de Holocaust zijn?

De gewaagde combinatie is volgens de actrice geen toeval. Chastain denkt dat Antonina’s ‘gave’ met dieren de grondslag vormde voor haar vermogen om getraumatiseerde Joodse kinderen op te vangen.

In de scènes met de doodsbange kinderen in hun kelder, laat Antonina haar ego achterwege, aldus Chastain. „Zo’n kind is zeg maar ‘dierlijk bang’. Ik heb geleerd dat je moet wachten op een uitnodiging om de ruimte van een dier te betreden.” Wie gebeten wordt, heeft een hond te snel benaderd, legt ze uit. „Je moet wachten tot ze naar je toekomen en voor je openstaan.”

De actrice ontwikkelde voor de Engelstalige film een Russisch-Pools accent op basis van haar contact met de dochter van de hoofdpersoon. Van die dochter, Teresa, leerde ze zaken die niet in het boek stonden waarop de film is gebaseerd. Dat Antonina altijd broeken droeg, wat niet gewoon was in die tijd. En dat Teresa’s vader zijn vrouw Punia (poesje) had genoemd omdat ze hem aan een poes deed denken. „Anderzijds was ze gek op nagellak, maar die droeg ze nooit omdat Jan het niet wilde”, zegt Chastain. „Via haar dochter leerde ik mijn personage op een diep-emotionele manier kennen.”

Antonina was „geen klassieke femme fatale, geen leugenaar of verleidster”, zegt Chastain. Maar ze doet wat ze moet doen om haar eigen gezin en Joden in het nauw te redden - ook flirten met de nazi die op haar dieren en Joodse onderduikers jaagt. Chastain lacht: „Ik heb het erover gehad met de regisseuse. Als mijn familie gevaar liep, zou ik tot alles bereid zijn, ik zou absoluut met zo iemand naar bed te gaan.”

Chastain, wier acteercarriere sinds 2011 een vlucht heeft genomen dankzij haar rollen in films als The Help en Tree of Life, is ook producent van The Zookeeper’s Wife. Ze had een oogje op de film zodra ze het boek van Diane Ackerman had gelezen. Chastain maakte eerder een film over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog: The Debt (2010). Ze vindt het „eigenlijk ongelooflijk” dat er nog steeds niet-vertelde verhalen zijn over de oorlog. Maar ze grijpen haar altijd aan en de actrice vindt het van belang om ze in film te vatten. Chastain: „Vraag je je af wat je gedaan zou hebben in de Tweede Wereldoorlog? Dat kan ik je vertellen. Precies wat je momenteel doet of niet doet. Hopelijk is deze film een stimulans om je te verzetten tegen onrecht, om je deur te openen voor vreemdelingen die steun nodig hebben.”