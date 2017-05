Haveninspecteur opgepakt voor cocaïnesmokkel

Een 42-jarige man die in de haven van Rotterdam als inspecteur van scheepsladingen werkte, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van tweehonderd kilo cocaïne. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De arrestatie vond al op 12 april plaats, maar kon in het belang van het onderzoek dinsdag pas bekend worden gemaakt.

De verdachte controleerde uiteenlopende soorten scheepsladingen en had daarom toegang tot veel haventerreinen. De instanties vermoeden dat hij die positie gebruikte om drugscriminelen te helpen bij hun illegale activiteiten.

HARCteam Rotterdam: aanhouding ladinginspecteur na vondst 200 kilo cocaïne bij ankerketting zeeschip met kolen. https://t.co/gIWqeJafZJ pic.twitter.com/wE7bdVhQdz — OM Rotterdam (@OM_Rotterdam) 2 mei 2017

Kolenschip

De partij van 200 cocaïne die de verdachte gesmokkeld zou hebben, werd eind maart ontdekt door een speciaal opsporingsteam van de douane. Dat vond in de schacht van één van de ankerkettingen van een kolenschip uit Colombia de grote hoeveelheid drugs. Het poeder was verdeeld over tweehonderd pakketten van een kilo. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het onderzoek tegen de haveninspecteur wordt uitgevoerd door het zogeheten Harc-team, een samenwerkingsverband van de douane, de zeehavenpolitie en de FIOD. De instanties bekijken nog of de verdachte ook heeft geholpen bij de smokkel van andere drugsladingen. De man blijft hoe dan ook vastzitten tot zijn zaak half juli voor het eerst door de rechter behandeld wordt.

Gerrit G.

De zaak tegen een andere havenmedewerker die wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel, de ex-douanier Gerrit G., ligt op dit moment ook nog bij de rechter. G. zou tegen betaling honderden kilo’s coke hebben doorgelaten.

De praktijken kwamen aan het licht na de vondst van driehonderd kilo cocaïne, in december 2013. Achter die vangst bleek een ingewikkelde zaak schuil te gaan over corruptie, en met twee moorden. In november eiste justitie zestien jaar cel tegen G. Aanvankelijk mocht hij het vonnis buiten de gevangenis afwachten, maar sinds december zit hij weer vast, omdat hij was doorgegaan met het smokkelen van drugs.