Geen fietsenfusie Batavus en Gazelle

Ineens was het klaar. Fietsproducent Accell uit Heerenveen wil niet worden overgenomen door familiebedijf Pon en heeft de overnamegesprekken gestaakt. Dat heeft Accell, eigenaar van de merken Batavus, Sparta en Koga, dinsdag bekendgemaakt.

Het bericht heeft Pon, eigenaar van fietsproducent Gazelle, „verrast”, schrijft het in een persbericht. Al „anderhalve maand” was Pon naar eigen zeggen met Accell in gesprek. Pon was zelfs al met het boekenonderzoek begonnen. Toegang tot de boeken geeft een bedrijf doorgaans alleen als het een deal wel ziet zitten. Maandag aan het eind van de dag heeft Accell Pon laten weten dat het toch niet doorgaat.

In maart heeft Pon een eerste bod op Accell uitgebracht. Eind april verhoogde Pon het geboden bedrag met 1 euro naar 33,72 euro per aandeel, oftewel 870 miljoen euro in totaal.

Maar de raad van bestuur en raad van commissarissen zagen de deal toch niet zitten. Belangrijke reden is dat aandeelhouders ook niet erg enthousiast zijn. „We hebben naar alle belangen gekeken, van zowel werknemers als aandeelhouders”, zegt interim-topman Hielke Sybesma. „Er bleek simpelweg onvoldoende steun voor het bod van Pon.”

Sybesma, sinds 2001 financieel directeur van Accell, volgde vorige week topman René Takens op, die eerder dit jaar zijn vertrek al had aangekondigd. Takens was achttien jaar topman van de fietsenfabrikant. Een nieuwe permanente bestuursvoorzitter is nog niet gevonden.

Sybesma sluit niet uit dat onderhandelingen onder andere voorwaarden toch weer geopend kunnen worden. „De afwijzing gaat over de voorwaarden op dit moment. Wat er op een ander moment op tafel komt, zullen we dan opnieuw beoordelen.”

Een afwijzing van een bod kan strategie zijn, om de prijs op te drijven. Maar zó’n harde publieke afwijzing als je al met elkaar in gesprek bent, is niet gebruikelijk. Aan de kant van Pon zien ze het persbericht van Accell niet bepaald als een uitnodiging. Volgens een woordvoerder van Pon „is de deur nu dicht”, en komt er geen hoger bod.

Het scenario waarin Accell en Pon (tevens eigenaar van fietsmerken Union en Cervélo) na een samensmelting misschien wel de grootste speler op de internationale fietsenmarkt waren geworden, is daarmee voorlopig van tafel.

Momenteel is het Taiwanese Giant, dat jaarlijks voor 1,8 miljard euro aan fietsen verkoopt, de grootste. Accell en Pon zouden samen praktisch even groot zijn. De omzet van Accell bedroeg vorig jaar 1 miljard euro, de fietsdivisie van Pon komt dit jaar naar verwachting uit op 700 miljoen. Bovendien zou de combinatie met afstand de grootste producent van elektrische fietsen (e-bikes) worden, een belangrijke groeimarkt.

Vorige week al bleek op de aandeelhoudersvergadering van Accell dat aandeelhouders vonden dat het bod van Pon niet aantrekkelijk genoeg was. Op die vergadering heeft grootaandeelhouder Teslin, met een belang van 14 procent, zich volgens Het Financieele Dagblad uitgesproken voor zelfstandigheid. Teslin wil nu geen vragen beantwoorden.

Het Add Value Fund, aandeelhouder met een belang van minder dan 1 procent, is ook niet teleurgesteld dat de deal niet doorgaat, zegt fondsbeheerder Willem Burgers. Hij vindt het bod van Pon „niet slecht”, maar ziet meer waarde op de lange termijn.

In vijf jaar tijd wil Accell de omzet verhogen naar 1,5 miljard euro, zo maakte het bedrijf in maart bekend. Het bedrijf heeft geld beschikbaar om overnames te doen. Misschien is het een idee, suggereert Burgers, als Accell de (kleinere) fietsdivisie van Pon overneemt – in plaats van andersom.