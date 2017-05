Fietsenfusie Batavus en Gazelle gaat niet door

De fusie tussen de moederbedrijven van fietsproducenten Batavus en Gazelle gaat niet door. Fietsgigant Accell (Batavus) vindt het bod dat handelsfirma Pon (Gazelle) vorige maand uitbracht te laag. De gesprekken tussen de twee partijen zijn afgebroken.

Dat maakte Accell dinsdagmorgen bekend. Pon had, met een aanvankelijk bod van 32,72 euro, ruim 800 miljoen over voor het bedrijf dat naast Batavus ook Sparta en Koga bezit. Het handelshuis verhoogde dat bod eind vorige week met één euro per aandeel, maar dat mocht niet baten.

Zowel de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur als de aandeelhouders van Accell zagen de deal niet zitten. Zij vertrouwen er bovendien niet op dat Pon in de nabije toekomst met een bod komt dat wel op hun instemming kan rekenen.

Grootste speler

Het scenario waarin Accell en Pon (ook eigenaar van Union en Cervélo) na een samensmelting misschien wel de grootste speler op de internationale fietsenmarkt waren geworden, is daarmee van tafel. Momenteel is het Taiwanese Giant de mondiale nummer één, met jaarlijks 1,8 miljard euro aan verkochte fietsen. Accell (1 miljard) en Pon (700 miljoen) zouden samen praktisch even groot zijn.

Wat elektronische fietsen betreft, zou het fusiebedrijf zonder twijfel wereldleider zijn geworden. Accell en Pon zetten al jaren hard in op e-bikes. Die zijn in Nederland populair, maar elders nog wat minder. Een combinatie van Accell en Pon zou volgens marktkenners in staat zijn geweest goed in te spelen op de groeiende e-bikemarkt in landen als Frankrijk en Groot-Brittannië.