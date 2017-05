FBI-vertaalster trouwde met IS-strijder

Een vertaalster van de Amerikaanse FBI met toegang tot veel vertrouwelijke informatie is in 2014 naar Syrië gereisd en trouwde daar met een IS-strijder die zij eerder had moeten onderzoeken. Dat meldt CNN dinsdag op basis van rechtbankrapporten.

De 38-jarige in Tsjecho-Slowakije geboren Daniela Greene begon haar loopbaan als vertaler bij de FBI in 2011. In januari moest zij ‘individu A’ onderzoeken, een in Syrië woonachtige Duitser die te boek stond als invloedrijke IS-terreurstrijder. Denis Cuspert was eerder een relatief obscure rapper, maar boekte later wel successen als rekrutenronselaar voor IS via internet.

Syrië

Door die online activiteiten stond Cuspert op de radar van zowel Amerikaanse als Europese veiligheidsdiensten. Hij arriveerde in 2012 in Syrië. Greene kreeg toegang tot telefoonnummers, Skype-accounts en e-mailadressen die Cuspert gebruikte. In april 2014 zwoer de Duitser in een video trouw aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.

Greene vroeg in juni van dat jaar vakantie aan bij de FBI om haar ouders op te zoeken in het Duitse München. In werkelijkheid reisde zij via Turkije naar Syrië, waar zij Cuspert ontmoette. De twee trouwden in het door IS uitgeroepen kalifaat.

Spijt

Al snel kreeg Greene spijt van het “harde milieu” waar ze heen was gegaan. In juli begon ze e-mails te sturen dat ze terug wilde naar de Verenigde Staten. In augustus slaagde ze erin Syrië weer te verlaten. Eenmaal terug in de VS werd ze onmiddellijk gearresteerd. Ze zei schuldig te zijn aan het geven van valse verklaringen inzake internationaal terrorisme en kreeg twee jaar gevangenisstraf. Ze kwam afgelopen zomer vrij en werkt nu in een hotel.

De onthullingen zijn beschamend voor de FBI, die zich juist inzet om IS-sympathisanten in de VS te identificeren en onschadelijk te maken. De Amerikaanse luchtmacht voert bombardementen uit boven Syrië en Irak tegen IS. In 2015 zei het Pentagon dat Cuspert bij een van deze luchtaanvallen was omgekomen. Een jaar later corrigeerde het ministerie dit en zei dat Cuspert de aanval overleefd had.

Lichte straf

Bijzonder is dat Greene er met een celstraf van twee jaar vanaf kwam, ondanks haar reis naar Syrië. Zelfs mislukte pogingen om af te reizen naar Syrië om je bij IS aan te sluiten kunnen in de VS veel zwaardere straffen opleveren. Amerikanen die in recente IS-gerelateerde zaken werden geoordeeld kregen gemiddeld 13,5 jaar cel.